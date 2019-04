São Paulo vira sobre Atlético-PR e ganha fôlego na luta contra rebaixamento

Na partida deste sábado (14), o São Paulo bateu o Atlético-PR de virada, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Jogando no Pacaembu, o Furacão saiu na frente com Douglas Coutinho, mas o Tricolor conseguiu a virada com Lucas Pratto e Maicosuel.

Com o resultado, o São Paulo se afasta da zona do rebaixamento do campeonato nacional com 34 pontos e sobe seis posições. O Atlético-PR, com a derrota, estaciona na décima posição, com 35 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Rubro-Negro vai até Salvador em duelo contra o Vitória.

São Paulo pressiona, mas não consegue passar por Weverton para abrir o placar

Jogando em casa, com o apoio da torcida, o São Paulo foi quem teve a primeira chance de gol. Em cobrança de falta, Hernanes bateu direito no gol, e Weverton fez boa defesa. Três minutos depois, o Atlético se lançou em contra-ataque. Pablo rolou para trás, e Pavez bateu forte. A bola foi para fora.

O Tricolor não conseguiu botar pressão no Rubro-Negro. Aos 31, Hernanes aproveitou passe errado de Jonathan no meio de campo e lançou Marcos Guilherme pela esquerda. Ele bateu de fora da área, Weverton rebateu, mas ninguém aproveitou o rebote.

Aos 40 minutos, Cueva avançou, viu o espaço e arriscou de fora da área. A bola passou à direita do gol do Furacão. Quatro minutos depois, foi a vez de Hernanes, ele apostou na jogada individual, se livrou da marcação e bateu de bico. Para mais uma defesa de Weverton.

Cueva dá duas assistências e Tricolor vence de virada

O Rubro-Negro surpreendeu e no inicio do segundo tempo abriu o placar. Em jogada de Sidcley pela esquerda, ele cruzou para Gedoz cabecear no chão, Sidão defendeu, mas soltou a bola nos pés de Douglas Coutinho, que empurrou para o fundo da rede.

Aos 12 minutos, Militão pegou sobra dentro da área do Atlético após escanteio e cabeceou quase da linha da pequena área, nas mão de Weverton. A vitória do Rubro-negro não durou muito. Aos 14, Cueva lançou Lucas Pratto, que bateu cruzado, sem chances para Weverton.

Aos 37, Pavez errou no meio de campo e a bola sobrou para Cueva. Em contra-ataque rápido, ele avançou e tocou para Maicosuel, que bateu na saída de Weverton, virando o placar para o Tricolor.