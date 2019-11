Fifa suspende Guerrero por 30 dias após resultado analítico adverso no exame antidoping

Notícia preocupante para a Seleção do Peru: conforme divulgado inicialmente pela ESPN Argentina, Paolo Guerrero foi pego em antidoping nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O exame foi realizado após duelo da Blanquirroja contra a Argentina no dia 5 de outubro e teve resultado analítico adverso, constatando a presença de um metabólito da cocaína: a benzoilecgonina.

Antes de receber uma pena oficial da Fifa, o protocolo permite que Guerrero apresente contraprova ao resultado do teste. No entanto, conforme divulgado pela Federação Peruana de Futebol (confira a tradução na íntegra ao final da matéria), o camisa 9 já sofreu punição preventiva e está suspenso por 30 dias - o jogador desfalca o Peru nas partidas da repescagem das Eliminatórias contra a Nova Zelândia, nos dias 11 e 15 de novembro.

A medida suspensiva se aplica a quaisquer partidas de futebol dentro do período de um mês. Guerrero, portanto, está fora da seleção peruana e também do Flamengo - além da reta final do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro tem compromissos na Sul-Americana contra o Junior Barranquilla.

Presidente da Comissão de Controle de Dopagem da CBF, Fernando Solera explicou ao Esporte Interativo que Guerrero tem cinco dias, contados a partir de segunda-feira (6), para comprovar a origem da substância. A pena máxima para o camisa 9 é de suspensão do futebol por 4 anos.

O doutor, que também conversou com a ESPN Brasil, disse ter recebido informações vindas do próprio atleta na manhã desta sexta (3). Conforme teria dito Guerrero, o resultado apresentado no teste é fruto de um remédio para gripe que lhe foi dado na concentração peruana.

"Ele disse que estava com gripe muito forte e foi administrado esse tipo de medicamento. Essa informação veio do jogador e é fruto da conversa que eu tive com o ele e com o Flamengo. A CBF hoje está fechada e eu não tive acesso a nenhuma comunicação oficial", completou Solera.

A OTB Sports, assessoria de Paolo Guerrero, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O Flamengo, por sua vez, divulgou nota oficial em apoio ao jogador peruano.

Lista completa de estimulantes proibidos pela WADA (Agência Mundial Antidoping):

Confira o comunicado da Federação Peruana de Futebol na íntegra:

"A Federação Peruana de Futebol informa que, finalizada a partida disputada no último 5 de outubro de 2017 contra a seleção da Argentina, nosso selecionável Paolo Guerrero foi submetido a um controle antidoping de acordo com o protocolo geral estabelecido na etapa preliminar da competição Rússia 2018.

No dia de hoje, 3 de novembro, às 14h09 (horário local), o Presidente da Comissão Disciplinar da Fifa nos acaba de comunicar a medida provisória de suspensão por 30 dias de nosso selecionável Paolo Guerrero por um resultado analítico adverso no controle mencionado. A FPF acata e respeita essa decisão da Fifa e confia em que breve se esclareçam os fatos e se resolva definitivamente esse processo.

Paolo, capitão e líder da nossa seleção, cumpre um rol muito importante para nossa seleção dentro e fora do campo graças à qualidade da pessoa que sempre evidenciou. Valorizamos sua imensa contribuição para a nossa seleção pelo que a FPF e o Peru inteiros se solidarizam com ele nesses momentos difíceis."