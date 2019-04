Nova gestão do Coritiba anuncia Pereira como gerente de futebol para a próxima temporada

Uma das prioridades da nova gestão do Coritiba, presidida por Sandro Forner, era que o Coxa tivesse todo o seu departamento de futebol definido antes do fim de 2017. Nessa quarta-feira (27), foi anunciado o último nome que ajudará Augusto Oliveira, novo diretor de futebol. Se trata de Pereira, ex-zagueiro do clube, que chega para ocupar o cargo de gerente de futebol.



Ídolo da torcida Coxa Branca, Pereira se reencontrará com Tcheco, antigo companheiro de time, que ocupará o cargo de auxiliar-técnico, ajudando Sandro Forner a conduzir a equipe no ano de 2018, ano em que, além do Campeonato Paranaense e Copa do Brasil, o Coritiba tentará o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O primeiro desafio de Pereira ao chegar no Coritiba será se informar com Augusto Oliveira sobre as observações que ele já tem feito há duas semanas, junto com a Unidade de Informação, Formação e Inovação do Coritiba (UNIFIC), analisando não só o atual elenco, como possíveis prospectos para serem contratados pelo time em 2018.

Apesar de já contratados, a apresentação da direção do futebol do Coxa só acontecerá na próxima quarta-feira (3), no Media Day promovido pelo clube, que acontecerá no Centro de Treinamento da Graciosa, às 13h, com coletiva do presidente Samir Namur, do diretor de futebol Augusto Oliveira, do técnico Sandro Forner e do gerente de futebol Pereira.

Histórico

Formado no Santos, Pereira teve poucas chances no time paulista, sendo emprestado para Vasco e Portuguesa, além de passagem no futebol turco pelo Gaziantepspor. Depois disso, ele foi para o Grêmio, onde aí sim conseguiu mostrar seu futebol, se transferindo para o Coritiba, onde rapidamente se tornou ídolo da torcida Coxa Branca. Passou ainda pelo Sport e Juventude, onde encerrou a carreira.