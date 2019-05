D'Alessandro ressalta força do Inter por classificação: "Foi um jogo bem disputado"

O Internacional venceu o Remo de virada por 2 a 1, no estádio Mangueirão em Belém, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. O Colorado saiu perdendo ainda no primeiro tempo e teve tranquilidade para virar a partida. O capitão D'Alessandro ressaltou a força que a equipe teve para tal feito.

"Prevaleceu nossa força, nossa garra, nossa qualidade. Mas foi um jogo bem disputado, e conseguimos o que queríamos, que era a classificação", salientou o argentino.

D'Alessandro teve boa atuação e liderou a equipe para a virada. O jogador, junto com Patrick e Edenilson, foi responsável pela articulação das jogadas ofensivas da equipe, inclusive, deixando Leandro Damião algumas vezes em condição de finalizar. Satisfeito com o desempenho, D'Ale comentou sobre as adversidades que a equipe gaúcha superou em Belém.

"A torcida, o ambiente, a chuva, o calor… Passamos por cima de tudo isso. Fizemos um jogo inteligente. Começamos os primeiros minutos sendo surpreendidos pela marcação individual, entramos no jogo deles, mas depois fizemos a diferença, viramos e mantivemos o ritmo de jogo", discorreu o capitão Colorado.

O Inter de D'Alessandro pega o Cianorte-PR na próxima fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Beira-Rio, sem data definida. Em consequencia da mudança de data pela Federação Gaúcha de Futebol, O colorado volta à campo no próximo domingo (25), às 17 horas, no Estádio do Vale em Novo Hamburgo (Beira-Rio estará entregue para o show de Phil Collins), para enfrentar o São Luíz de Ijuí. Inicialmente o jogo aconteceria no sábado (24), mas foi alterado devido o jogo do Grêmio pela Copa Libertadores da América ser na próxima terça-feira (27).