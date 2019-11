Internacional espera começar obras do novo Centro de Treinamentos em 2018

Um antigo sonho do Inter em construir seu CT está cada vez mais próximo da realidade. A cidade do Inter (batizado inicialmente), será construída junto à divisa entre os municípios de Guaíba e de Eldorado, na Estrada do Conde, na margem oposta do Lago Guaíba, praticamente em linha reta em relação ao Complexo Beira-Rio e Parque Gigante.

A intenção é fazer um Centro de Treinamento de excelência, com área para formação de atletas integrada atendendo o Futebol Profissional e as Categorias de Base. A primeira etapa do projeto é estipulada nas cifras de R$ 70 milhões onde será construído quatro prédios e oito campos de futebol (de um total de 14, além de três campos de medidas reduzidas e um outro totalmente coberto), na outra margem do rio.

Agora o clube busca parceiros para o empreendimento. Devido à importância do CT para o futuro do Inter, o clube mesmo poderia fazer um esforço para tentar bancar a obra. Mas a situação econômica do clube devido a passagem pela Série B enxugou o caixa e trará dificuldades para que a segunda alternativa seja praticada.

Segundo o vice-presidente de Negócios Estratégicos do Inter, José Aquino, o clube espera que até 2020 está primeira etapa esteja concluída com os oitos campos, instalações médicas, de hotelaria, administração, centro de imprensa, além de vestiários e academias.

Fonte: Internacional/Divulgação

O segundo passo do projeto é o negociar uma linha exclusiva do catamarã, ligando o Parque Gigante ao CT de Guaíba. O plano para o CT ainda contempla a construção de trilhas ecológicas como forma de fomentar o turismo no local, além de torná-lo mais rentável para o clube.

Quando o CT Cidade do Inter já estiver em uso, o Parque Gigante (local hoje usado pelos profissionais) deverá receber as escolinhas do clube. Como o atual CT colorado e clube social tem restrições de construção, devido a questões ambientais, poucas mudanças deverão ocorrer na estrutura que hoje existe na Avenida Beira-Rio.

Sonho do CT que começou a tomar forma em 2009

No ano de 2009, o Sport Club Internacional iniciou as primeiras tratativas com as autoridades do Município de Guaíba para prospecção de uma área para construir seu Centro de Treinamento. Após quase cinco anos, em três de outubro de 2014, o Internacional conseguiu efetivar essas tratativas e o sonho ficou mais perto de virar realidade. A área em questão situa-se em posição estratégica para o Clube, localizada junto à divisa entre os municípios de Guaíba e de Eldorado, na Estrada do Conde, na margem oposta do Lago Guaíba, praticamente em linha reta em relação ao Complexo Beira-Rio e Parque Gigante.

Em 2016, o clube recebeu licença prévia da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para a primeira parte do projeto Cidade do Inter. A licença prévia dá a viabilidade ambiental do local. Em Junho de 2017 o Internacional recebeu a Licença de Instalação do CT de Guaíba. A partir disso o clube tem todas as licenças em mãos para o começo das obras.

Agora o clube busca parceiros para a rentabilidade das obras que tem previsão para começar em metade de 2018.

Confira o vídeo divulgado pelo clube como todos os detalhes do novo CT: