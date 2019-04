Internacional vai à Novo Hamburgo encarar São Luiz em busca de classificação no Gauchão

Partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter encara o São Luiz, neste domingo (25), às 17h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida estava agendada para sábado (24), mas por decisão da Federação Gaúcha de Futebol as datas dos jogos de Inter e Grêmio foram invertidas, uma vez que o tricolor estreia na Copa Libertadores da América na próxima terça-feira (27).

Sendo assim, o Internacional que jogaria no sábado (24) no estádio Beira-Rio terá que disputar a partida em Novo Hamburgo. Tal fato ocorre, por conta de um show que a casa colorada receberá nesta terça-feira (27). O motivo do deslocamento de estádio é o prazo para a montagem das estruturas do espetáculo.

No meio da semana, o Inter venceu o Remo de virada por 2 a 1, no estádio Mangueirão, e classificou-se à terceira fase da Copa do Brasil. No Gauchão, o Colorado é atualmente o segundo colocado na tabela com 16. Está atrás do Brasil de Pelotas, que após empate com o Caxias, chegou aos 17, ultrapassando o clube da capital. O time de Odair Hellmann recupera a liderança até com um empate nessa rodada.

O São Luiz por sua vez, ocupa a sexta posição no estadual. O Rubro vai ao Estádio do Vale pela segunda rodada consecutiva. No último domingo (18), a equipe de Ijuí foi derrotado pelo Nóia, por 2 a 0, na casa do Anilado.

Preservação do lado Colorado

Classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional decidiu poupar seus titulares para o próximo confronto da competição nacional, diante do Cianorte-PR na próxima quarta-feira (28). Para o duelo do estadual, o técnico Odair Hellmann convocou apenas dois titulares. São eles o goleiro Marcelo Lomba, que assumiu a posição após lesão de Danilo Fernandes e o zagueiro Klaus, que deve ficar no banco de reservas.

No último treino antes da partida, Odair Hellmann escalou a provável equipe que mandará à campo neste domingo, com: Marcelo Lomba; Ruan, Rodrigo Moledo, Thales e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Juan Alano, Camilo e Wellington Silva; Roger.

Uma das dúvidas é a possível presença de Nico López. O uruguaio que se tornou titular com a lesão de William Pottker (fora por cerca de 20 dias) pode aparecer entre os titulares. Na partida diante do Remo, Nico acabou sendo expulso de campo e não poderá enfrentar o Cianorte. O que cria ainda mais expectativas da presença do castelhano é o fato de ele estar na lista de convocação para a partida.

No entanto, em entrevista, perguntado sobre a possibilidade de Nico López não atuar devido à suspensão na Copa do Brasil e o jogo diante do São Luiz servir como teste para outro jogador, o comandante Colorado respondeu: “É possível, sim. Se há um jogo no qual tenho oportunidade de ver um jogador, este é o momento de visualizar”.

O indisciplinado São Luiz

Para a partida deste domingo, o técnico Paulo Henrique Marques terá mais perdas do que ganhos. Como reforço, Márcio Goiano está de volta à equipe titular. As ausências são maiores do que os reforços. Ronaldinho Gramadense é um dos que não enfrentam o Internacional. O meia cumpre suspensão após ser expulso na última partida. Mesmo que do banco de reservas, Mikael também foi expulso no confronto diante do Novo Hamburgo e não joga diante do time de Odair Hellmann. Por último, Karl que recebeu o terceiro amarelo cumpre suspensão e fica de fora.

No trabalho que definiu a equipe que vai à campo diante do Inter,o técnico Paulo Henrique Marques realizou um trabalho de dois toques com campo reduzido, aproximação, finalização, saída de bola e marcação alta. Para este domingo, o comandante deve ir a campo com: Jonatas; Maicon, Tairone, Ricardo Thalheimer e Márcio Goiano; Henrique, Prill e Gustavo Xuxa; Éder, Michel e Hugo Sanches.