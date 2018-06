Com várias chances desperdiçadas, Corinthians e Santos empatam clássico alvinegro na Arena

Na noite desta quarta-feira (6), Corinthians e Santos se enfrentaram pela décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O Timão recebeu o Peixe, na Arena Corinthians, e empatou por 1 a 1. Os gols foram marcados por Roger para o Corinthians e Victor Ferraz pelo lado santista.

O primeiro tempo do clássico alvinegro foi frio assim como o clima paulistano. Ambas equipes tiveram muita dificuldade para criar jogadas ofensivas, com isso houveram poucas oportunidades de gols. As melhores chances foram do Peixe com um chute perigoso do garoto Rodrygo e com o atacante Gabriel que tocou a bola por cima do gol e perdeu uma grande chance para abrir o placar. Já o Timão, conseguiu assustar a equipe santista com chutes de fora da área, do lateral-esquerdo Sidcley e o atacante Ángel Romero.

No começo da segunda etapa, Gabriel desperdiçou uma grande chance na cara do gol e chutou para fora. Aos seis minutos, Rodriguinho cruzou rasteiro e o atacante Roger empurrou para o gol e inaugurou placar da partida. Após abrir o placar, o Corinthians apenas administrou o jogo e o Santos tentou armar jogadas para empatar, porém sem êxito.

Com 27 minutos, Pedrinho quase marcou um golaço, mas Vanderlei realizou uma bela defesa. Dois minutos depois, Rodrygo cruzou na área e Victor Ferraz cabeceou para empatar a partida. Aos 35 minutos, o Peixe quase virou a partida com Rodrygo, porém Walter realizou uma grande defesa e impediu a virada alvinegra.

Ao final da partida, ambas equipes tiveram oportunidades para marcar o segundo gol, porém sem sucesso e a partida terminou empatada, sendo 94º empate da histórico do clássico alvinegro.

Classificação e próximo adversário

Com o empate de 1 a 1, o Corinthians chegou a 15 pontos e terminou a rodada fora do G6. Já o Santos está com 10 pontos, em 15º lugar, e beira a zona de rebaixamento.

O próximo adversário do Corinthians será o Vitória no próximo sábado (9), às 21h, na Arena Corinthians. O Santos jogará contra o Internacional no domingo (10), às 19h, na Vila Belmiro.