Pressionados, Fluminense e Santos miram vitória antes da parada para Mundial

INCIDENCIAS: A PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 COMEÇA ÀS 17H (DE BRASÍLIA), NO ESTÁDIO DO MARACANÃ (RJ)

Técnicos em situação desconfortável, times com desfalques importantes, ambos vindo de derrota, é o clima tenso de Fluminense x Santos, jogo que acontecerá nesta quarta-feira (13), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã.

O tricolor está na décima primeira colocação, com quatorze pontos, enquanto o Santos é o primeiro time fora do Z-4, com apenas dez pontos.

Afastar a má fase na volta ao Rio de Janeiro

Após disputar os últimos quatro jogos fora do Rio de Janeiro, com o retrospecto de um empate e três derrotas, o Fluminense busca no Maracanã, local no qual está invicto no campeonato, somar três pontos antes da parada do mundial.

Após a vitória diante da Chape, na sétima rodada, o Flu disputou duas partidas no Sul ( Grêmio e Paraná), uma no Centro-Oeste (Flamengo) e outra em Minas Gerais (Atlético-MG), caindo da segunda para a décima primeira colocação. O técnico Abel Braga deu indícios de pedir demissão, algo que não ocorreu após a última derrota. Os motivos seriam os salários atrasados, além da partida de Paulo Autuori, algo sentido por Abel.

O técnico ainda tem uma dúvida na escalação: Gilberto sentiu muitas dores durante a derrota contra o Atlético-MG e sua presença não é certa. Caso não tenha condição, o natural seja que Léo jogue em seu lugar. Gum e Renato Chaves treinaram normalmente e devem voltar ao time, substituindo Nathan Ribeiro e Ibañez.

Em busca da primeira vitória como visitante

Ausência inesperada de Rodrygo, Jair Ventura pressionado e com apenas um ponto em cinco jogos como visitante, é o cenário pré-jogo do Santos antes do embate contra o Fluminense.

O Santos vai ao Rio de Janeiro para vencer o Fluminense, algo que não acontece no Maracanã desde 2014. A preparação do time para o jogo já era tensa devido aos últimos resultados e com o afastamento de Rodrygo, principal nome do time no início do brasileirão, acabou deixando o clima ainda mais pesado. O jogador está acertando sua ida para o Real Madrid e o clube divulgou uma nota oficial confirmando a ausência do atleta da delegação.

"O Santos F.C. esclarece que a saída do atacante Rodrygo da delegação que enfrentará o Fluminense nessa 4ª feira não ocorreu por desejo do clube. O Santos entende que as já públicas negociações para sua venda ao futebol europeu permanecem. O Clube não cederá a pressões desproporcionais e, reitera, acredita na continuidade das negociações em andamento para que seu percentual de 80% seja respeitado".

Jair não contará com Lucas Veríssimo (Suspenso), Eduardo Sasha (Tornozelo) e Arthur Gomes, Vecchio e Yuri (Preparação física).

Uma vitória afasta o time da zona de rebaixamento e deixará o clima menos pesado para a pausa da Copa do Mundo.

Últimos confrontos entre Santos x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

Fluminense 3 x 2 Santos - Maracanã - Campeonato Brasileiro 2017

Santos 0 x 0 Fluminense - Pacaembu - Campeonato Brasileiro 2017

Histórico do duelo Fluminense x Santos pelo Campeonato Brasileiro

26 vitórias do Fluminense

21 vitórias do Santos

11 empates