Neymar brilha, Brasil bate México e garante vaga nas quartas da Copa

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO MUNDO 2018, NA SAMARA ARENA, EM SAMARA, RÚSSIA

O Brasil garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo na manhã desta segunda feira (02) ao vencer o México por 2 a 0 com gols de Neymar e Roberto Firmino.

Com o resultado o Brasil fica esperando o vencedor de Bélgica e Japão que se enfrentam às 15 horas de hoje. Já o México dá adeus nas oitavas de final pela sétima vez seguida na Copa do Mundo.

Primeiro tempo equilibrado

O México começou atacando, logo no primeiro minuto Guardado fez cruzamento fechado e Alisson fez linda defesa, na sobra Lozano quase fez o gol. O Brasil respondeu com Neymar, que chutou colocado e o goleiro fez fácil defesa.

O México ao contrário do jogo contra Alemanha, foi ao ataque e pressionou o Brasil que tinha dificuldades em manter a bola. As principais jogadas dos Mexicanos saíram das laterais apostando na velocidade.

Brasil não conseguia jogar, estava preso na marcação Mexicana e tinha muita dificuldade na saída de bola, o México adiantava a marcação e apostava na velocidade com o trio Lozano, Chicharito e Vela. A Seleção Brasileira teve a melhor oportunidade aos 24 minutos Neymar recebeu pela esquerda cortou dois zagueiros e finalizou para linda defesa de Ochoa.

O México recuou suas linhas de marcação e o Brasil teve mais espaço para armar, mas ainda tinha dificuldades para chegar ao gol. Aos 32 minutos Gabriel Jesus recebeu na área limpou o marcador e Ochoa fez a defesa.

No final da primeira etapa, a Seleção Brasileira dominava a partida, o México com a marcação recuada deixava o adversário chegar próximo a sua área, e apostava no contra-ataque, porém acabou sofrendo pressão e não tendo efetividade ao atacar o Brasil.

Melhor oportunidade do Brasil na primeira etapa ( Divulgação /FIFA)

Brasil brilha na segunda etapa e garante vaga nas quartas

A Seleção Brasileira começou com tudo, logo aos dois minutos Coutinho recebeu na área e mandou uma bomba, Ochoa fez linda defesa. Aos cinco minutos Willian fez linda jogada individual e cruzou rasteiro para Neymar que de carrinho completou para o gol. Abrindo o placar.

Após o gol o Brasil continuava pressionando, com a posse de bola, dominava a partida, aos 13 minutos Paulinho recebeu completamente sozinho dentro da área e finalizou, Ochoa fez mais uma defesa. Sem conseguir impor seu jogo, e a única saída era o contra-ataque, porém com individualismo, acabavam sem efetividade.

O Brasil estava mais próximo de fazer o segundo gol do que o México empatar a partida, aos 17 minutos Willian arrancou pela direita e mandou uma bomba e Ochoa salvou novamente. Cinco minutos depois Willian arrancou de novo pela direita, e rolou para Gabriel Jesus que finalizou e a bola passou raspando a trave.

No final do jogo, o Brasil continuou controlando a partida, esperando o relógio apontar os 45 minutos, mas antes disso A Seleção Brasileira chegou ao segundo gol, Neymar arrancou pela esquerda e rolou para Roberto Firmino completar o segundo gol e garantir a classificação.