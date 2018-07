Danilo se lesiona em treino da Seleção Brasileira e está fora da Copa

No treinamento desta quinta-feira (5), em Kazan, o lateral direito Danilo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo depois de entorse durante o treino. Além disso, o jogador não deve mais atuar pela Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2018.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, acompanhou o atleta em exames de imagem na qual ficou contatado a lesão, com tempo de recuperação insuficiente para disputar algum jogo pela Copa. Porém, o jogador solicitou sua permanência junto ao elenco e irá iniciar seu tratamento com o departamento médico.

Nos últimos jogos, Danilo também não atuou justamente por sofrer uma lesão no quadril durante outro treino, deixando de jogar contra a Costa Rica e Sérvia. O atleta havia se recuperado para enfrentar o México mas Fagner continuou sendo titular e o jogador do Manchester City ficou no banco. Porém, Tite já havia descartado a ideia de sua volta contra a Bélgica, mantendo o jogador do Corinthians na posição mesmo antes da lesão.