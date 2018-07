Vila Nova pressiona, mas só fica no empate com Brasil de Pelotas

INCIDENCIAS: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A 16ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série B começou nesta terça-feira à noite, no Estádio Serra Dourada, onde Vila Nova e Brasil de Pelotas realizaram uma partida movimentada, mas sem gols. Empate que mantém as duas equipes nos extremos oposto da tabela; o time da casa terceiro colocado com 27 pontos e o Brasil 18º com 15.

O primeiro tempo foi marcado pelo amplo domínio da posse de bola por parte do Vila Nova, mas quem realmente esteve mais próximo de abrir o placar foi os visitantes. Aos 10 minutos Luiz Eduardo subiu livre dentro da área e cabeceou uma bola no travessão, foi a melhor chance Xavante que parou novamente na trave aos 22 minutos em cobrança de falta de Pereira.

O Vila Nova voltou para o segundo tempo mais objetivo e com isso "alugou" o campo de defesa do Brasil. O leão acumulou várias chances de gol, mas não conseguiu superar o goleiro Marcelo Pitol que fez no mínimo três defesas difíceis. Quando o Vila podia superar o goleiro adversário acabou pecando no passe final. A melhor oportunidade dos donos da casa acabou saindo aos 13 minutos, mas Ramon não conseguiu finalizar o lance em que estava ele e o gol, com o Marcelo Pitol vencido no lance.

O empate mantém, momentaneamente, o Vila Nova na terceira colocação na tabela com 27 pontos, podendo ser alcançado por Guarani e Ponte Preta que ainda jogam na rodada, na próxima rodada quando a equipe vai até Santa Catarina, onde enfrenta o Figueirense.

O Brasil de Pelotas chega ao seu quarto jogo sem vitória, o Xavante segue mergulhado na zona de rebaixamento, agora com 15 pontos ganhos, a equipe gaúcha recebe o lanterninha Boa Esporte em casa na próxima terça-feira.