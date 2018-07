Rodriguinho dá adeus ao Corinthians após derrota: "Tentei aproveitar os últimos momentos"

A noite corinthiana do último sábado (21), foi marcada por estreia e uma partida apagada da equipe alvinegra no clássico contra o São Paulo. O time comandado por Osmar Loss, sofreu nova derrota pelo placar de 3 a 1 em uma partida abaixo do esperado. O Timão vinha de uma vitória contra o Botafogo por 2 a 0 na volta da parada da Copa do Mundo.

Além do placar adverso e da perda do centroavante Roger, ontem foi a despedida do meia Rodriguinho, que foi vendido ao clube egípcio Pyramids. Essa foi a terceira perda significativa no clube junto das perdas do volante Maycon e do zagueiro Balbuena. O meia afirmou que pretende retornar um dia ao clube quando foi parado na zona mista do estádio do Morumbi.

"Tentei aproveitar ao máximo todos os últimos momentos. Não últimos momentos, porque pretendo voltar ainda. Foi diferente. Na verdade, acertamos antes do jogo, eu estava muito preparado para jogar, focado, por ter uma história dentro do clube. Mas foi uma sensação diferente das quais estou acostumado. Não é fácil. Tenho uma família aqui dentro, fico até emocionado de estar me despedindo. Estou junto com meus companheiros na história do clube, isso me dá uma alegria imensa. E a saudade que vai ficar. Saio com o sentimento de satisfação de ter feito parte de tudo isso, essa nação corinthiana, esse bando de loucos vai ficar no meu coração para sempre. Uma frase que pensei ali agora é que não foi um adeus, mas um até logo. Espero voltar e representar novamente", falou Rodriguinho com os olhos cheios de lágrima.

Vale ressaltar que o camisa 26 era o atual artilheiro do clube e com essa nova baixa o técnico Osmar Loss citou que o Corinthians precisará se reinventar em campo, em entrevista coletiva após a partida.

A estreia ontem foi do recém-contratado Jonathas, vindo do clube alemão Hannover, e entrou no lugar de Roger, também contratado esse ano. O camisa 7 foi quem balançou as redes no gol solitário do Corinthians. O atacante não gostou da noite frente ao Tricolor Paulista.

"Não foi um dia feliz para a gente. É levantar a cabeça, tenho que trabalhar muito mais. Foi uma partida péssima minha, tenho que trabalhar com tranquilidade, sei que posso fazer muito mais do que fiz hoje", analisou.

Jonathas também teve a chance mais clara quando o placar ainda estava em branco e citou o desempenho em sua primeira partida.

"É meu primeiro jogo depois de um mês de férias. Eu gosto de treinar nas férias, mas não é a mesma coisa que jogar. Você adquire ritmo só jogando. Vou trabalhar muito. E, apesar da derrota, me senti bem. Posso render muito mais, agora é trabalhar firme e que venha quarta-feira. Tenho certeza que vou ser muito feliz aqui" comentou.

Como Roger está machucado devido à uma entorse no tornozelo esquerdo, há grandes chances de Jonathas ser o titular da equipe nos próximos jogos.