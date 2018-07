Destaque no clássico, Reinaldo exalta união no elenco do São Paulo: “Uma família”

A noite deste sábado foi mais que especial para o lateral Reinaldo. Diante de um Morumbi lotado por 58.624 pessoas, o jogador marcou dois gols no clássico contra o Corinthians, e ajudou a manter o São Paulo na cola do líder Flamengo.

O outro gol do time são-paulino foi marcado pelo zagueiro Anderson Martins, enquanto Jonathas descontou já nos acréscimos para os corinthianos. Decisivo na partida, Reinaldo, que jogou improvisado na posição de Éverton, comemorou o resultado e exaltou a união no elenco Tricolor.

“No nosso time é um ajudando o outro, independente de quem esteja dentro de campo, é sempre um correndo pelo outro. Nossa amizade é muito forte, no dia-dia, no vestiário, na concentração... Todo mundo feliz de tá aqui, ajudando o São Paulo. Independente da derrota ou da vitória, tá todo mundo fechado, um pensando no melhor do outro... Então isso tá se tornado uma família, e quando se torna uma família, fica difícil ganhar do São Paulo”, comentou.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (26), quando jogará fora de casa contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai em busca da terceira vitória consecutiva na competição, e segue disputando a liderança ponto a ponto com o Flamengo.