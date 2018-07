Com mudanças, Corinthians enfrenta Cruzeiro na Arena pelo Campeonato Brasileiro

Após perder o Majestoso, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (24), às 21h45, na Arena Corinthians, pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O último confronto entre as equipes foi no amistoso que foi realizado durante a parada da Copa do Mundo. O jogo terminou empatado em 2 a 2, com gols de Henrique e Rafael Sóbis para a Raposa e de Paulo Roberto e Pedrinho para o Timão.

Para o 85º confronto da história, a arbitragem será de Paulo Roberto Alves Junior. Ele será auxiliado por Pedro Martinelli Christino e Luciano Roggenbaum. Nas outras 84 oportunidades, o time do Parque São Jorge leva vantagem com 37 vitórias contra 26 triunfos da Raposa. Os outros 21 confrontos terminaram empatados.

Timão busca vitória com quatro mudanças e em meio às incertezas

Em treino realizado às vésperas do confronto, o técnico Osmar Loss comandou trabalhos físicos, técnicos e táticos. Já os auxiliares Fábio Félix e Dyego Coelho orientaram um treinamento em campo reduzido. Além disso, Loss reuniu a provável equipe que começa a partida para trabalhar posicionamento e cobranças de bola parada, que são atuais problemas da defesa corinthiana.

Com relação às novidades: Léo Santos entra no lugar de Pedro Henrique na defesa; no meio, Douglas e Jadson ganham chance, após lesão de Renê Júnior e venda de Rodriguinho ao Egito; e no ataque Marquinhos Gabriel sai para a entrada de Clayson.

Em entrevista coletiva após o treino, o meia Jadson disse sobre o resultado contra o São Paulo, as competições que o Corinthians disputa neste ano e o jogo contra o Cruzeiro.

“Nossa equipe sempre vai entrar para ganhar. Ninguém aqui gosta de perder clássico, mas a gente tem que levantar a cabeça e esquecer esse jogo. Ainda tem muitos jogos no Brasileiro e outras competições. Tem que focar novamente, amanhã tem outro desafio e não podemos abaixar a cabeça”, explicou o camisa 10.

(Foto: Divulgação/Corinthians)

Cruzeiro conta com retorno de três jogadores para vencer em Itaquera

Já o Cruzeiro, realizou um treino fechado na manhã desta terça-feira. Porém, o técnico Mano Menezes conta com os retornos de Henrique e Ariel Cabral. A única ausência foi o lateral-direito Edílson. Outro jogador que o treinador cruzeirense pode utilizar é o atacante Robinho que falou com a imprensa depois do treinamento.

“É uma sequência pegada, mais uma. Não tem para onde correr. A gente tem que descansar e se preparar para os jogos, um atrás do outro. Será uma dificuldade muito grande com o Corinthians, não tenho dúvida disso. Temos mais um dia de trabalho e de descanso, e esperamos ir para São Paulo fazer um grande jogo”, analisou Robinho.

Ao contrário do Corinthians, a equipe mineira vem de vitória na última rodada. Caso vença o time paulista e o Internacional, atual terceiro colocado, tropece nesta rodada, o Cruzeiro subiria uma posição na tabela e ficaria mais perto dos dois primeiros colocados, São Paulo e Flamengo.