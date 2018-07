Derrotado na volta ao Maracanã, Scarpa ignora vaias: "Me senti privilegiado"

Nesta quarta (25), Fluminense e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo onde o Palmeiras teve uma performance abaixo do esperado. O Verdão perdeu para o Flu pelo placar de 1 a 0 com gol de Gilberto.

+ Com vaias a Scarpa, Fluminense vence Palmeiras no Maracanã

Durante todo a partida, Gustavo Scarpa foi alvo de vaias da torcida do Fluminense. Na saída do jogo ele falou com os profissionais de TV, sobre a sensação de receber as homenagens da torcida rival.

"Me senti privilegiado em ouvir as vaias, os gritos dele. Sinal de que tive alguma importância, mas vida que segue", conclui Scarpa

Se o Verdão perdeu justamente eu não sei. Mas Moisés fez uma avaliação do jogo.

"Justiça é difícil falar porque fizeram gol, tiveram mérito também. Mas tivemos chances claras, se a gente faz o jogo é outro. Pressionamos até o final. No final foi na base da vontade um pouco desorganizado, mas o jogo pediu isso", disse o meia.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Paraná Clube no Allianz Parque Domingo (30) as 11:00.