Com um a menos e Longuine decisivo, Guarani vence o Brasil que segue no Z4

Placar: Rafael Longuine, aos 40 minutos do primeiro tempo. Lourency, aos 12, e Rafael Longuine aos 40 minutos do segundo tempo.

Neste sábado (28) o Guarani recebeu a equipe do Brasil de Pelotas, em partida valida pela 18° rodada do Brasileirão Série B 2018. O Bugre venceu pelo placar de 2 a 1 com dois gols de Rafael Longuine e Lourency marcou para o Xavante. Com a vitoria o Guarani fica a dois pontos do G4. Já o Brasil permanece no Z4.

O torcedor no Brinco de Ouro já sabia que o jogo seria difícil quando aos 3 muntos do primeiro tempo, depois de uma sobra de escanteio Leandro Leite pega a sobra para uma boa defesa do goleiro do Guarani.

Depois desse lance o jogo ficou morno. Até que aos 18 o Bugre tem uma chance com Ricardinho, que recebeu na entrada da área, ajeitou e chutou de pé direito. A bola desvia na marcação e sai à esquerda do gol.

Aos 20 minutos mais uma chance para a equipe da casa. Marcão fez um trabalho de pivô e deixou a bola para Longuine, que ajeitou e bateu forte no canto esquerdo, a bola bate na trave e vai para fora.

Depois de mais de 20 minutos de pressão. Aos 40 o Bugre abre o placar com Rafael Longuine. Em uma bela jogada na "meia-cancha", onde William Oliveira quebra a marcação com passe de Matheus Oliveira, que deixou de letra para Longuine, bater rasteiro e abri o placar.

Aos 42 minutos o Xavante respondeu. Valdemir recebeu de Éder Sciola, driblou Alemão e bateu forte, a bola passa perto do travessão com bastante perigo.

E assim acaba o primeiro tempo, com a torcida do Bugre feliz com o resultado parcial.

O segundo tempo começou equilibrado com as duas equipes indo pra cima. Mas aos 12 minutos, o Brasil faz uma jogada pelo lado direito que envolveu toda a defesa do Guarani. Éder Sciola carrega e deixa Lourency livre, na marca do pênatil, para fazer o gol de empate.

Aos 18 minutos após duas faltas seguidas Rondinelly é expulso deixando o Bugre com um a menos.

O jogo fica morno com poucas chances efetivas. Quando Rafael Longuine aos 26 cobra uma falta e ela bate no travessão.

Aos 28 Lourency quase fez mais um. Ele passou no meio de dois marcadores e soltou a bomba de perna esquerda. O goleiro do Guarani caiu pro canto e espalmou.

Depois desse lance o jogo volta a ficar morno. Até que aos 40 minutos Rafael Longuine recebe com espaço perto da área e solta a pancada no ângulo esquerdo, a bola vai no travessão antes de entrar um golaço!

Na comemoração o RL10 imitou o CR7 com a comemoração do "eu estou aqui"

Após isso o jogo fica morno de novo até o final dele aos 49. Para festa do torcedor do Bugre.

O próximo compromisso do Guarani é contra o Londrina, na próxima sexta (3), lá no sul, as 19:15. Enquanto o Brasil de Pelotas enfrenta a equipe do Goiás, em casa, no sábado (4), as 16:30.

Com o resultado o Guarani é o 9° colocado com 26 pontos. Já o Brasil é o 17° com 18 .