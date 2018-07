Bruno Henrique marca dois e Palmeiras goleia Paraná no Allianz Parque

O Palmeiras voltou a vencer, pela 16ª rodada do Brasileirão o Verdão bateu o Paraná por 3 a 0. O grande destaque da partida foi o volante Bruno Henrique o qual marcou dois gols.

O Próximo confronto do Palmeiras será na quarta-feira (1) contra o Bahia pela Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o Alviverde volta a jogar no próximo domingo (5) contra o América-MG fora de casa. O Paraná recebe no mesmo dia, o Ceará em casa.

Jogando em casa, o Palmeiras começou a partida fazendo valer seu favoritismo, porém demorou para criar boas oportunidades, com Gustavo Scarpa centralizado e Artur pela ponta direita, a equipe ganhou mais velocidade no toque de bola, muito pelo meio formado por Bruno Henrique e Moisés.

A primeira grande chance do Palmeiras veio aos 17 minutos, Em ótima jogada pela esquerda, Willian recebeu dentro da área, fez o pivô e rolou para o Bruno Henrique bater rasteiro no canto direito do goleiro, abrindo o placar.

Bruno Henrique comemora o primeiro gol do jogo ( Foto: Rafael Costa / VAVEL Brasil)

Ao contrario das últimas partidas, o Palmeiras fez o gol e continuou pressionando, o Paraná não conseguia avançar para o campo de ataque, aos 34 minutos, o Verdão quase ampliou, Bruno Henrique virou jogo para Artur que dominou pela direita, deu lindo drible no zagueiro e chutou cruzado, o goleiro defendeu do jeito que pode, e a bola sobrou para Scarpa, mas Thiago Rodrigues se recuperou no lance e fez boa defesa.

Aos 40 minutos, o Verdão chegou ao segundo gol e novamente com boa troca de passes, Gustavo Scarpa abriu na ponta direita para Artur, que mandou uma bomba, o goleiro fez a defesa e no rebote, Bruno Henrique mandou a bola no fundo do gol. Segundo gol dele e do Palmeiras na partida.

Companheiros comemoram com Bruno Henrique após segundo gol ( Foto: Rafael Costa / VAVEL Brasil)

Com a desvantagem no placar, o Paraná foi obrigado a avançar suas linhas de marcação e tentar pressionar o adversário, conseguia ter a posse de bola, mas tinha dificuldades de furar o bloqueio da marcação, sua melhor chance na partida foi aos 11 minutos, Silvinho em cobrança de falta na meia lua, mandou um foguete, a bola explodiu na trave esquerda de Weverton.

O Palmeiras com dois gols de vantagem administrava a partida, esperando a oportunidade no contra-ataque. Com as alterações do técnico Wesley Carvalho o Verdão ficou mais veloz principalmente com Hyoran pelo lado esquerdo e com Lucas Lima na armação.

O Palmeiras quase aumentou o placar aos 33 minutos, Lucas Lima roubou a bola na intermediária e deu linda enfiada para Hyoran, que bateu mascado a bola passou lentamente raspando a trave.

No lance seguinte, após cobrança de escanteio Lucas Lima marcou um golaço,aproveitando o rebote e mandando de primeira na gaveta, garantindo o terceiro gol do Verdão.

Após o terceiro gol o ritmo da partida diminuiu muito por conta do forte calor e o resultado da partida já definido, o Verdão dominava a posse de bola esperando o árbitro apitar o final da partida.