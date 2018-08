Em ascensão, Oeste recebe Boa Esporte na Arena Barueri

O duelo entre o Oeste e Boa Esporte nessa sexta-feira (3), às 20h30, coloca frente a frente dois times que viveram situações diferentes na última rodada do Brasileirão Série B. O Rubrão foi ao Olímpico e perdeu para o Goiás pelo placar de 1 a 0. Já o BEC venceu em casa o Sampaio Corrêa pelo placar de 3 a 1.

O último embate entre as duas equipes foi na mesma Arena Barueri, com vitoria do Oeste por 4 a 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2017.

Oeste em busca de tranquilidade

Os donos da casa têm apenas dois pontos de vantagem em relação ao Z-4. Na rodada que marca o final do primeiro turno, o Oeste busca achar uma regularidade na Série B. Apesar de encarar o lanterna em casa, o técnico Roberto Cavalo não fala em jogo fácil.

“Temos que recuperar a tranquilidade. O Oeste conta com bons jogadores e sabemos que podemos melhorar nossa situação. Sabemos que não será fácil o próximo jogo. O Boa Esporte pode estar na lanterna, mas melhorou muito desde a chegada do Ney da Matta. Eles vêm animado com a vitória. Sabemos que não será fácil, mas precisamos de um bom jogo e recuperar a confiança com vitória”, afirmou.

Mesmo na lanterna, Boa vem confiante

Mesmo com a situação difícil na tabela, com apenas 13 pontos somados e oito abaixo do primeiro time fora do Z-4, o Boa Esporte parece ter encontrado um ânimo para tentar virar o panorama da equipe no campeonato. São duas vitórias em casa nos dois últimos jogos ao lado do torcedor. Mesmo com o objetivo de sair dos quatro últimos colocados, o time mostra confiança.

“Na verdade já estávamos confiantes mesmo quando as vitórias não vieram porque nosso time jogava bem, mas estava faltando o gol, como não vinha e o time adversário fazia parecia que a gente estava sem confiança, mas digo com certeza de que isso nunca faltou aqui. Mas claro que com essas duas vitórias estamos ainda mais confiantes”, disse o lateral Hélder Maurílio.