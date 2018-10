Para manter boa fase, América-MG terá de superar retrospecto ruim contra o Bahia

Após conquistar duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos sob o comando de Adilson Batista, o América-MG tem pela frente o Bahia. Os times se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O adversário baiano, além de ser comandado por Enderson Moreira, que treinava o Coelho até junho, tem a seu favor o retrospecto em duelos contra o time mineiro. Ao todo, foram 20 confrontos, com dez vitórias do Bahia e duas do América-MG.

Após finalizar a preparação, o técnico Adilson Batista relacionou 20 jogadores do time alviverde. O centroavante Rafael Moura ficará em terras mineiras, assim como o zagueiro Ricardo Silva, os volantes Christian e Zé Ricardo e o atacante Capixaba.

O lateral Norberto e o atacante Luan, que trabalham com a preparação física, estão fora do confronto. Já Aylon, Ademir, Lima e Jori continuam no médico do clube. Por outro lado, o recém-contratado Wesley Pacheco,ficará à disposição.

Já a delegação tricolor que viajou para enfrentar o Cerro-URU desembarcou em Salvador na noite desta quinta. Nesta sexta, o elenco realiza o último treino antes da partida. O treinador do time baiano, Enderson, destaca o desgaste do time e não revela quem vai substituir Gregore no sábado, já que o volante, titular absoluto nesta temporada, está suspenso e não poderá entrar em campo. Treinador vai decidir entre Nilton e Flávio para montar time titular do Bahia.

"A gente pensa em algumas possibilidades, mas vai ficar entre Nilton e Flávio, são os dois à disposição. Tem que pensar bem, avaliar bem para tomar a melhor decisão. Temos um jogo difícil, uma equipe que marca muito, sabe fechar os corredores." avaliou o técnico.