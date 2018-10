Fluminense pode ter cinco novidades contra o Internacional

Visando o confronto contra o Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira (13), o Fluminense tem boas notícias após o treino que ocorreu nesta sexta-feira no CTPA.

Sornoza e Junior Dutra treinaram normalmente, sem sentir dores e possivelmente estarão à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Ambos sofreram um edema na coxa e com a semana cheia para a recuperação, a chance da dupla atuar contra o Internacional acabou aumentando com o passar dos treinamentos.

Cabezas, que foi contratado recentemente, vem treinando normalmente para pegar ritmo e pode estrear na próxima segunda-feira, mesmo caso de Danielzinho, que voltou ao clube após boa passagem no Oeste, foi regularizado e pode ser opção do técnico Marcelo Oliveira, caso Sornoza seja vetado.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), o goleiro Júlio César ressaltou a importância de vitória no Flu: ''Vencer é muito importante para a gente. Não conseguimos contra o Bahia, mas vamos procurar fazer um excelente jogo com o Inter, neutralizar as armas deles e conseguir mostrar um bom futebol”, disse.

A única confirmação é a volta de Gilberto na lateral direita, que cumpriu suspensão contra o Bahia.