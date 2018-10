Willian e Marcos Rocha fazem trabalho de transição no Palmeiras

Marcos Rocha (sobrecarga muscular) e Willian (lesão muscular na coxa esquerda) não participaram dos confrontos com América-MG e Cerro Porteño. Na tarde desta sexta (10), sob o comando da equipe de fisioterapia do Verdão, ambos realizaram exercícios de transição física no gramado.

Os atletas que foram titulares na partida de quinta realizaram atividades regenerativas nas dependências internas da Academia de Futebol.

O auxiliar Paulo Turra orientou um enfrentamento em campo reduzido de nove contra nove, observada pelo técnico Felipão da beirada do gramado.

Com Thiago Santos, Deyverson e Jean, utilizados apenas no segundo tempo em Assunção, os reservas e alguns jovens das categorias de base participaram da atividade. Jailson e Fernando Prass atuaram, enquanto Weverton trabalhou com os preparadores.

A comissão técnica não deu qualquer pista da escalação para o confronto com o Vasco, mas a tendência é que titulares sejam poupados, visando a noite de quinta-feira, onde o Palmeiras decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil diante do Bahia, no Pacaembu.

O confronto entre Palmeiras e Vasco está marcado para as 19h (de Brasília) deste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O time alviverde tem 27 pontos e ocupa o 6º lugar, enquanto a equipe cruzmaltina soma 19 pontos e figura no 13º posto.