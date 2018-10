Afastado por lesão desde março, Fred é liberado pelo departamento médico do Cruzeiro

Cruzeiro recebeu uma boa notícia logo no início da semana, nesta segunda-feira (13) o atacante Fred foi liberado pelo Centro Avançado de Reabilitação Esportiva (CARE). Em fase de recuperação de uma grave lesão sofrida em seu joelho direito, em março deste ano, se prepara para iniciar o processo de transição e preparação física em campo.

O centroavante, camisa 9 da Raposa, teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de sofrer uma lesão periférica na parte lateral, afetando um ligamento secundário, na partida contra o Tupi, em 25 de março deste ano, pelo Campeonato Mineiro. Fred, foi operado pelo diretor médico do clube, Sérgio Campolina, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Desde então, ele tem seguido à risca todo o planejamento elaborado pelos profissionais cruzeirenses, e agora inicia uma nova etapa de sua recuperação.

“O Fred realmente é o que a gente chama de atleta exemplar em todos os sentidos. Ele tem batido todas as metas físicas, metas de peso, de musculatura. Creio que agora não será diferente. É um atleta que se envolve muito no processo de recuperação e isso auxilia bastante”, destacou o médico celeste.

De acordo com o Campolina, agora a etapa será de novas observações em relação à evolução do quadro do jogador, que passará gradativamente por atividades mais intensas, sem um padrão definido, algo individualizado que será acompanhado para que tenha uma boa evolução como no momento.

A fisioterapeuta do Clube, Charles Costa ressaltou que o jogador já se encontra em uma fase na qual considera segura para dar novos passos em sua recuperação, ele dispõe de todos os pré-requisitos de segurança, de força, amplitude, movimento e controle motor, que dá segurança aos profissionais em libera-lo para a preparação física.