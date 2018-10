Afastado por lesões, Raniel pode reforçar o Cruzeiro contra Fluminense pelo Brasileiro

O Cruzeiro poderá ter um reforço em seu banco durante a partida no Mineirão neste sábado, contra o Fluminense. Raniel que estava fora das três últimas partidas do Celeste por conta de uma fadiga muscular, está próximo de retornar. O jogador, que vem sido pedido pela torcida, como no último domingo mesmo sem estar no banco de reservas, não atuou contra Bahia e Grêmio.

De acordo com o Globoesporte.com, Sérgio Campolina, médico do clube, explicou a situação atual de Raniel e o motivo de ter ficado ausente nas duas últimas rodadas do Brasileiro. O atacante vem apresentando um incomodo muscular desde o jogo contra o Vitória, em uma partida fez inteira.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Sergio ainda informou que está sendo realizado todo um estudo genético do jogadore, e tem fatores que são preditivos de lesão, como se fossem marcadores genéticos, que têm neles o fator de risco de lesão muscular.

"A gente faz o estudo genético dos jogadores, e tem fatores que são preditivos de lesão, como se fossem marcadores genéticos, que têm neles o fator de risco de lesão muscular. Os parâmetros do Raniel não vêm apresentando uma normalização adequada pós-jogo. Ele está demorando mais para recuperar", revelou

No ano passado, o atacante teve duas contusões, uma no joelho direito, em junho, que só pode retornar aos gramados em junho, e uma em setembro, lesionado as duas coxas durante o segundo jogo da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Por esses motivos, o departamento médico cruzeirense toma mais cuidado em relação ao jogador.