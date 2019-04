Com cinco atletas ex-Cruzeiro, Vasco tem quase um time de jogadores que passaram por Minas

Conhecer o adversário é importante no desenvolvimento da estratégia para um jogo, ainda mais sendo uma partida de Libertadores. Quanto mais souber do seu oponente, melhor, e o adversário do Cruzeiro nesta quarta-feira (4) tem material humano de sobra nesse quesito. No plantel do Vasco, entre titulares e reservas, são nove jogadores com passagens pelo futebol mineiro, sendo cinco deles pelo próprio Cruzeiro, três pelo Atlético-MG e um pelo Boa Esporte, de Varginha.

A bola vai rolar nesta quarta para Cruzeiro e Vasco pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, no Mineirão, às 21h45. A VAVEL relembrou os integrantes do plantel vascaíno que já defenderam clubes mineiros.

Jogadores com passagem pela Raposa viveram altos e baixos em BH

Dos atletas que vestiram a camisa celeste, boa parte conseguiu títulos, mas nem todos conseguiram destaque. O mais “antigo” a puxar a fila é o meia Wagner, que esteve na Toca entre os anos de 2004 e 2009. O jogador, vindo do América-MG, disputou 219 partidas com a camisa da Raposa e conquistou três vezes a taça do Campeonato Mineiro.

Porém, o meia esteve em um dos jogos mais dolorosos da história recente do Cruzeiro: a final perdida para o Estudiantes-ARG, no Mineirão. Ele acabou sendo vendido ao Lokomotiv Moscou e não voltou a vestir a camisa celeste.

O experiente zagueiro Paulão teve passagem pelo time estrelado nos gloriosos anos do bicampeonato brasileiro de 2013/14. Vindo por empréstimo do Guangzhou Evergrande, o jogador teve poucas oportunidades de atuar na equipe do técnico Marcelo Oliveira. Foram apenas 14 duelos e, ao final da temporada, a não renovação do empréstimo com os chineses.

Paulão passou pelo Cruzeiro (Foto: divulgação/Vipcomm)

Pode-se resumir em discretas palavras as passagens de Fabrício, lateral-esquerdo, e Rafael Galhardo, lateral-direito. O primeiro chegou ao Cruzeiro pós-campeão brasileiro, em 2015, e chegou até a ser titular no começo de sua passagem. Mas, após atuações inconstantes, acabou perdendo espaço e foi envolvido numa troca com o Palmeiras juntamente com Fabiano.

Já Galhardo chegou no meio da temporada de 2017 e não conseguiu atuar com frequência. O jogador chegou ao clube já tratando de uma lesão, mas não mostrou futebol para ter seu contrato renovado. Entrou em campo apenas duas vezes no ano e foi para o Vasco.

Dos ex-cruzeirenses que atualmente estão no Vasco, o mais polêmico foi sem dúvidas o colombiano Riascos. Sua vinda já foi, no mínimo, estranha. O jogador, ainda nos tempos de Tijuana-MEX, perdeu um pênalti decisivo contra o Atlético-MG na Libertadores, que seria vencida pelo Galo posteriormente.

Riascos teve passagem polêmica pelo Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Ele chegou em 2015 e, com a forte concorrência no ataque da época, não teve muitas oportunidades: apenas quatro aparições em cinco meses. Em maio, foi emprestado ao Vasco, clube no qual teve bom desempenho em campo. No ano seguinte, o jogador ajudou o cruz-maltino a ser campeão carioca de forma invicta.

Vendo o bom desempenho de seu jogador emprestado, o Cruzeiro fez valer uma cláusula no contrato do atacante e o “repatriou” para a sequência da temporada, que era de fuga do rebaixamento naquele momento. O time vinha de duas derrotas seguidas e o jogador amargava o banco. O estopim da revolta do colombiano veio na derrota para o Fluminense em Edson Passos, por 2 a 0. Ao final do jogo, ele deu uma declaração polêmica que selou sua saída do clube à uma rádio mineira.

“Não está normal, não estou feliz por tudo isso que está acontecendo. Temos que procurar uma solução, não podem tirar minha felicidade para vir jogar nesta merda aqui", disse na época. Mais tarde, ele tentou justificar a declaração, dizendo que o xingamento não era direcionado ao Cruzeiro, mas sim à sua atuação em campo.

Riascos retornou ao Vasco após passagem polêmica pela Raposa (Foto: Carlos Gregório Júnior/Vasco)

Após o fato, o Cruzeiro afastou o jogador e travou uma longa batalha judicial com o atacante, que acabou perdendo a ação. O clube mineiro teria que receber R$ 2.262.000,00 do jogador como caução para poder liberá-lo a assinar com outra equipe. No dia 2 de fevereiro de 2017, porém, o atacante obteve uma liminar que lhe concedeu o direito de acertar contrato com outro clube sem precisar pagar ao time celeste.

Por outro lado

No fluxo contrário, apenas dois jogadores do atual elenco do Cruzeiro já jogaram pelo Vasco: o goleiro e ídolo do clube celeste Fábio e o zagueiro Dedé. O arqueiro passou pela Colina de 2000 a 2004. No ano seguinte, chegou em definitivo ao Cruzeiro, de onde nunca mais saiu. São mais de 750 partidas pelo clube, o que o torna o jogador que mais vestiu a camisa da Raposa.

Dedé deixou o Vasco para defender o Cruzeiro (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

Já Dedé teve grande destaque jogando no Rio. Ainda nos tempos de Vasco, ganhou o apelido de Mito e chegou à Seleção Brasileira. Ele chegou ao Cruzeiro em 2013 e desde então convive com lesões, já tendo ficado afastado dos campos por mais de um ano. O defensor voltou nesta temporada e aos poucos vem voltando ao time titular.

Entre jogadores revelados no Atlético e gringos, ninguém foi bem na Cidade de Galo

Dos jogadores do atual plantel do Gigante da Colina, três passaram pelo Atlético-MG. Dois deles foram revelados pelas categorias de base do time alvinegro: Werley e Giovanni Augusto. O primeiro chegou em 2002, mas entre os profissionais teve duas passagens pelo clube, em 2008 e 2012. Foram mais de 100 jogos com a camisa alvinegra e apenas um título: o Mineiro de 2010.

Já Giovanni Augusto chegou à base do Atlético em 2008. Dois anos depois, chamou a atenção do então treinador da equipe, Vanderlei Luxemburgo, e foi alçado ao time principal. Mas a promoção não foi do jeito esperado e o jogador teve poucas oportunidades. Ainda naquele ano, o jovem foi para o Náutico para a disputa da Série B.

Giovanni Augusto foi revelado pelo Atlético (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

No ano seguinte, ele voltou ao time mineiro e teve seu bom momento: foi destaque do clube nas finais do Mineiro e no início do Brasileiro. Mas, a sequência de jogos ruins e o comportamento fora de campo afastaram-no da titularidade e do clube: ele acabou sendo emprestado novamente. Foi aí que rodou pelo Brasil. Jogou no Goiás, Criciúma, voltou ao Náutico e no Figueirense. Em 2015, retornou ao Atlético e teve seu melhor momento. Acabou negociado com o Corinthians, onde foi campeão paulista e do Brasileiro. Em 2018, acabou perdendo espaço e chegou ao Vasco.

Já o zagueiro Erazo chegou em 2016 para a disputa da Libertadores daquele ano. O zagueiro já havia passado por outras duas equipes do futebol brasileiro, Flamengo e Grêmio, mas conseguiu bom desempenho em Minas. Porém, o zagueiro ficou marcado por pontos negativos. Na Copa do Brasil de 2016, foi expulso no final da decisão contra o Grêmio. Outro episódio que marcou a passagem do jogador por BH foi a acusação de agressão pela mulher.

Erazo teve uma passagem apagada pelo Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

No boletim de ocorrência, consta que “a viatura chegou ao local, um apartamento onde o casal mora, localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Paquetá, em Belo Horizonte, e "deparou com a senhora Paola com alguns hematomas no rosto e alegando que havia sido agredida por seu marido. A residência se encontrava com objetos quebrados e espalhados pela casa. De imediato, a senhora Paola foi levada ao hospital”.

Por último, mas não menos importante, Thiago Galhardo também passou por terras mineiras. Em 2014, ele atuou com a camisa do Boa Esporte, mas sem destaque. No futebol, a famosa "lei do ex" costuma não falhar e, nesta quarta-feira, às 21h45, será uma boa oportunidade de ver o que podem fazer os “ex-mineiros” do time do Vasco diante do Cruzeiro no Mineirão, pela Libertadores.