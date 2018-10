Resultado Brasil x El Salvador em Amistoso internacional (5-0)

Amistoso Internacional, no Estádio FedEx Field, em Washington (EUA)

INCIDENCIAS : Amistoso Internacional, no Estádio FedEx Field, em Washington (EUA)

47´- FIM DE JOGO! Termina o amistoso em Washington.

45´- Neymar cobra escanteio da esquerda, e Marquinhos sobe livre de marcação para cabecear firme e fazer o quinto gol brasileiro.

44´- GOOOOOOL DO BRASIL! MARQUINHOS!

42´ - Neymar chuta de fora da área, e Hernández defende no meio do gol.

40´- Corea cobra falta da direita, diretamente nas mãos de Neto, que defende sem dificuldade.

37´- Everton, agora jogando pela direita, é lançado na área e chuta para outra boa defesa de Hernández.

35´- Neymar cobra escanteio da esquerda, e a defesa corta.

32´- Público: 28.511 presentes

28´- Everton recebe de Neymar e chuta cruzado para Hernández defender.

27´- Neymar enxerga o goleiro mal colocado e chuta de fora da área, mas a bola sai à direita.

26´- Cartão amarelo para Orellana. Jogador salvadorenho puxou e depois empurrou Neymar para impedir o ataque do Brasil.

25´- Willian vai ao fundo pela direita e cruza fechado. Hernández tenta segurar mas, desequilibrado e com medo de cair dentro do gol, solta a bola na pequena área para o corte da defesa.

23´- Lucas Paquetá recebe de William e bate de pé direito, mas o goleiro Hernández espalma no canto esquerdo.

19´- Neymar busca fazer fila na área e acaba desarmado.

16´- Neymar tenta o lançamento para Willian, mas a bola fica com o goleiro de El Salvador.

14´- BELISCOU A TRAVE! Everton recebe na entrada da área e chuta forte, mas a bola bate na trave direita de Hernández.

6´- Philippe Coutinho tenta a jogada individual na área, é desarmado e a bola sobra para o chute de primeira de Richarlison, de pé esquerdo, no canto direito de Hernández.

5´- GOOOOOL DO BRASIL! RICHARLISON NOVAMENTE.

3´- Barahona arrisca o chute de longa distância, sem perigo para o gol de Neto.

1´- EL SALVADOR ATACA! A primeira jogada real de ataque da seleção salvadorenha: Pineda recebe de Corea no ataque, pela direita, e chuta cruzado mas ninguém consegue concluir a gol.

RECOMEÇA O JOGO

22:27 - Neymar chegou ao 59º com a camisa da seleção brasileira. Na Copa, ele já tinha superado Romário como quarto maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Segundo os números da CBF, Pelé puxa a fila com 95 gols, seguido por Ronaldo (67) e Zico (66).

46´- FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

45´- Teremos um minto de acréscimo.

43´- Cartão amarelo para Neymar. Árbitro vê simulação do camisa 10 após uma disputa na área de El Salvador.

42´- DEDÉ ACABA COM A FESTA. Na melhor troca de passes de El Salvador até o momento, a bola chega ao ataque pela direita, mas o cruzamento rasteiro para no zagueiro Dedé.

38´- PAROU NA DEFESA! Douglas Costa faz grande jogada e deixa Neymar livre para fazer o quarto gol do Brasil. O camisa 10 chega a driblar o goleiro mas o chute é interceptado por um defensor salvadorenho.

34´- Douglas Costa cobra escanteio, mas Mendoza se antecipa a Casemiro e corta para fora.

31´- Finalizações: Brasil 5 x 0 El Salvador.

30´- O camisa 11 recebe a bola completamente sem marcação na meia-lua e chuta sem chance para o goleiro Hernández.

29´- GOOOOOOL DO BRASIL. PHILIPPE COUTINHO AMPLIA O PLACAR.

26´- Douglas Costa faz boa jogada pela direitae tenta o cruzamento, mas a zaga salvadorenha corta.

21´- NO TRAVESSÃO! Philippe Coutinho vai ao fundo pela esquerda e rola para Neymar, que chuta de primeira e faz a bola bater no travessão.

19´- El Salvador consegue a primeira jogada aérea, em um escanteio da direita, mas Douglas Costa tira sem perigo.

18´- Neymar cobra escanteio da esquerda, nas mãos do goleiro.

17´- Cartão amarelo para Alfaro por uma entrada mais forte em Richarlison.

16´- Richarlison recebe de Neymar na entrada da área e chuta de primeira, com estilo, no canto esquerdo do goleiro Hernández.

15´- GOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOLAÇO DE RICHARLISON.

13´- Douglas Costa cruza do lado direito, e Tamacas corta de cabeça.

11´- Mais uma tentativa de lançamento no Brasil, buscando Neymar, que estava impedido.

8´- Torcida de El Salvador, maioria no estádio, grita ''Olé'' a cada toque na bola de sua seleção. É uma alegria enorme enfrentar a pentacampeã mundial.

7´- Alex Sandro busca o lançamento para Philippe Coutinho, mas o passe sai muito forte, pela linha de fundo.

4´- O camisa 10 do Brasil cobra o pênalti rasteiro, no canto direito do goleiro Hernández, que cai para o outro lado.

3´- GOOOOOOOOOOL DO BRASIL. NEYMAR ABRE O PLACAR.

2´- PÊNALTI PARA O BRASIL

1´- El Salvador começa partida observando troca de passes do Brasil.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

21:29 - Um minuto de silêncio em respeito às vítimas do atentado do 11 de setembro de 2001.

21:25 - Torcida salvadorenha é maioria na arquibancada.

21:22 - Seleções entram em campo já perfiladas para execução de hinos nacionais.

21:02 - O Brasil vai a campo com seis mudanças em relação ao time que venceu os Estados Unidos por 2 a 0: Neto, Éder Militão, Arthur, Richarlison, Dedé e Alex Sandro. Os quatro primeiros serão titulares da Seleção pela primeira vez.

20:55 - El Salvador vai a campo com Hernández, Tamacas, Mendoza, Domínguez e Barahona; Alfaro; Delgado, Flores, Baires e Alas; Pineda.

20:53 - SELEÇÃO confirmada! Neto, Éder Militão, Marquinhos, Dedé e Alex Sandro; Casemiro; Douglas Costa, Arthur, Philippe Coutinho e Neymar; Richarlison.

20:46 - Quatro anos mais tarde, pela Copa Oro, o mesmo placar com gols de Edmundo, Romário e Élber (2x).

20:40 - No ano do Tetracampeonato, o amistoso serviu de preparação para a Copa e foi o último antes da estreia. a Seleção venceu por 4 a 0, com gols de Romário, Bebeto, Zinho e Raí.

20:36 - Brasil e El Salvador se enfrentaram em apenas duas vezes na história: em 1994 e 1998. Por coincidência, o jogos também aconteceram nos Estados Unidos.

20:30 - Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de Brasil x El Salvador ao vivo hoje, em Amistoso Internacional. O confronto acontece no Estádio FedEx Field, às 21h30.

O técnico do time, que é mexicano, convocou 23 jogadores para o confronto. De todo o elenco, apenas um atua na Europa: o atacante Denis Omar Pineda, que joga no Santa Clara, equipe que acabou de ascender a primeira divisão do Futebol de Portugal. A maioria (17 atletas) atua no futebol local.

O estádio tinha capacidade apenas para mil pessoas. Bem diferente do palco do jogo desta terça, que cabe até 82 mil torcedores.

O placar foi 2 a 1 e o gol da virada salvadorenha só saiu aos 49 minutos do segundo tempo.

A partida foi disputada no último sábado em Montserrat, país que ocupa a posição 204 no ranking.

O time vem de vitória sobre Montserrat, uma pequena Ilha do Caribe, pelas eliminatórias da Liga das Nações da Concacaf.

Pelo outro lado, a Seleção de El Salvador ocupa apenas a posição de número 72 do ranking da FIFA.

"Tenho algumas situações importantes para administrar: primeiro, jogar bem e vencer, seja contra El Salvador ou França. O segundo é o momento de oportunidades para atletas mais jovens trabalharem para que tenham confiança. O terceiro, é que quando eu era técnico de clube, sempre esperava atletas em boas condições de volta. Eu vou tomar pau nisso sempre. Dedé vai jogar, mas não vai jogar o tempo todo. Paquetá não vai jogar de forma que tenha impacto direto depois no Flamengo" disse Tite em coletiva.

Neto, Militão, Dedé, Alex Sandro, Arthur e Richarlison entrarão nos lugares de Alisson, Fabinho, Thiago Silva, Filipe Luís, Fred e Firmino. Vale ressaltar que o técnico brasileiro já havia dito que a partida contra El Salvador seria especialmente para o aproveitamento dos novos nomes do grupo que foi convocado em relação à última Copa do Mundo.

Após vencer os Estados Unidos por 2 a 0 na última sexta-feira, o técnico Tite confirmou, no treino desta segunda-feira, que mudará mais da metade do time para o confronto contra os Salvadorenhos. Comparado ao time que entrou em campo em Nova Jersey, serão sete nomes diferentes para esta partida.

A Seleção Brasileira encara seu segundo desafio pós-Copa nesta terça-feira, inicando o processo de renovação e preparação para a Copa América de 2019 e o Mundial de 2022.

Brasil x El Salvador se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio FedEx Field, às 21h30. O confronto é válido pela segunda data FIFA do calendário para a Copa do Mundo de 2022.