Brasil não perde para a Argentina dentro de casa desde 1998

Você lembra qual foi a última vez que a Argentina venceu o Brasil jogando no Brasil? Talvez os mais ligados respondam de cara que foi em 1998, no Maracanã. Pois é, a última vez que os Hermano nos venceram, jogando por aqui, foi há 18 anos.

Na época, a Albiceleste time um elenco com jogadores já consagrados como Burgos, Ayala, Simeone, Verón, Ortega e Batistuta, mas passavam um forte crise, onde não conseguiam fazer bons resultados. Do lado Canarinho, também em crise, mesmo sendo campeã da Copa América em 1997, tínhamos: Taffarel, Cafu, Roberto Carlos, Edmundo, Ronaldo e Romário. A partida aconteceu no dia 29 de abril daquele ano. Antes disso, a Argentina só havia ganho dentro do Maracanã em duas ocasiões, e a última tinha sido 41 anos antes, em um amistoso em 1957, quando Pelé havia estreado com a camisa da Seleção Brasileira, e também marcado com seu primeiro gol.

Como havia conquistado a Copa do Mundo em 1994, o Brasil já estava classificado para o mundial na França. Os argentinos, por sua vez, ocupavam a quarta posição na tabela das Eliminatórias e ainda buscavam apagar o tropeço de um ano antes para o Peru, quando foram eliminados na Copa América.

(Foto: Reprodução/Clarin.com)

O jogo em si não foi um espetáculo como estamos sempre esperando desse super clássico. Ambas as equipes não tiveram grandes momentos durante a partida e tudo dizia que iria terminar empatada. Porém, em um contra-ataque aos 39 minutos da etapa final, Verón acertou um ótimo lançamento para López pelo lado esquerdo de ataque, que limpou a marcação de Junior Baiano sem muitas dificuldades, invadiu a área e chutou firme para o gol.

Aquele jogo fez com que o técnico da Albiceleste, Daniel Passarella, firmasse aquele time que iria disputar o mundial daquele ano, e por consequência acabaria sendo eliminada para a Holanda de Bergkamp, nas quartas de final. Zagallo, entretanto, mudou algumas peças chaves para ir à disputa do penta. A Seleção Brasileira se saiu bem, chegaram à final, mas não brilharam contra a França de Zidane e cia, perdendo por 3 a 0 aquela final.

Desde então, Brasil e a Argentina se enfrentaram seis vezes em estádios brasileiros, totalizando cinco vitórias da equipe anfitriã e apenas um empate em 0 a 0, em 2008, no Mineirão, palco do novo encontro entre as equipes.

Ficha da partida

Brasil: Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Aldair (Cléber) e Roberto Carlos; Zé Elias, César Sampaio, Raí (Leonardo), Denilson (Edmundo), Ronaldo e Romário. Técnico: Zagallo.

Argentina: Germán Burgos, Nelson Vivas, Ayala e Sensini, Javier Zanetti, Matías Almeyda, Verón, Ortega (Delgado) e Simeone, Claudio López (Mauricio Pineda) e Batistuta. Técnico: Daniel Passarella.