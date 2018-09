Em dia marcado pela reaparição de Jefferson, reservas do Botafogo vencem sub-20 em jogo-treino

Nesta terça-feira (11), o elenco do Botafogo se reapresentou após a derrota para o Fluminense no clássico carioca. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os reservas disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 no campo anexo do Nilton Santos e golearam por 6 a 0.

A equipe escalada por Zé Ricardo no início da atividade foi a seguinte: Diego; Luis Ricardo, Kanu, Helerson e Gilson; Dudu Cearense, João Pedro, Leo Valencia, Pimpão e Aguirre; Brenner. Em um primeiro tempo tranquilo e amplamente dominado pelos profissionais, vitória por 4 a 0, gols de João Pedro, Pimpão, Brenner e Leo Valencia.

Já para a etapa final, o treinador mudou quase todo o time. Os 11 jogadores que disputaram o segundo tempo foram: Amilcar, Carli, Helerson e Jonathan; Jean, Leandrinho e Rickson; Yuri, Ezequiel e Igor Cassio. Com essa formação, Rickson e Yuri marcaram e deram números finais a partida.

Entretanto, o maior destaque do treinamento de hoje foi a reaparição de Jefferson. Liberado para treinar com bola ao se recuperar das múltiplas lesões (trauma no tórax, fratura da cartilagem tireoide, edema nas cordas vocais e a perda de dois dentes) ao se chocar com Lucas Paquetá no dia 21 de julho, o goleiro voltou ao clube para começar o processo de condicionamento físico. Apesar disso, o retorno aos gramados ainda está longe. Serão necessárias, no mínimo, mais duas semanas de preparação.

Marcos Vinícius e Renatinho não participaram da atividade, mas treinarão normalmente nesta semana e são esperados para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro contra o América-MG, domingo (16), às 11h (de Brasília), no Nilton Santos.