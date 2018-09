Em crise financeira, Fluminense consegue quitar pendências de julho

O Fluminense começou a quitar suas dívidas com elenco e funcionários. Foi quitado, nesta quarta-feira, os salários referentes ao mês de julho. A dívida total é de cerca de R$ 10 milhões.

O Tricolor das laranjeiras vive um momento crítico financeiramente. O presidente Abad declarou recentemente que a situação econômica do clube é muito boa, mas não é isso que demonstra os débitos do clube.

Recentemente os jogadores afirmaram que só queriam uma nova reunião quando o presidente tivesse um prazo para colocar as contas em dia. Com o pagamento do mês de julho, o clima deve ficar mais confortável.

Em campo, O Fluminense vem de duas vitórias fora de casa sobre o Deportivo Cuenca e Chapecoense. o Tricolor enfrenta o grêmio, sábado, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão.