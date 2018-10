Ibañez indica Fluminense com três zagueiros e pede foco contra o Deportivo Cuenca 

Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (4), enfrenta o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, no Maracanã. Uma das dúvidas para a partida é se o Fluminense entrará em campo no 3-5-2, formação que o técnico Marcelo Oliveira repetiu nas três últimas partidas. Ibañez falou sobre.

“A gente vem treinando forte essa semana para fazer com que os três zagueiros funcionem bem. O esquema parece ser muito bom. A gente consegue se adaptar bem no campo e procura fazer o melhor, como fizemos em Quito e Chapecó. Eu, Gum e Digão procuramos conversar bastante dentro do campo, procuramos fechar os espaços. Isso faz com que consigamos nos adaptar bem ao esquema”.

Visto por muitos como um esquema defensivo, O jovem zagueiro falou das vantagens ofensivas do esquema.

"Muita gente vê o esquema de três zagueiros como mais defensivo, mas eu penso que é um esquema mais ofensivo. Atacamos com os dois laterais, chegando mais ou menos sete jogadores na frente."

O Tricolor das Laranjeiras venceu o jogo de ida, em Quito, por 2 a 0. Agora decide a vaga em casa com o apoio de sua torcida.

"Sabemos que construímos uma vantagem muito boa na casa deles, mas não tem nada definido. Vamos focar nesse jogo, se passarmos de fase, a gente foca no próximo confronto".

Com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente anunciado pelo Fluminense em suas redes sociais para o jogo de quinta-feira (04), Ibañez falou da importância de ter um Maracanã cheio.

"Mais de 30 mil confirmados, né? Temos a expectativa de o estádio estar bastante cheio. Para a gente é sempre bom ver a torcida do nosso lado, vai ser um 12º jogador".

A partida entre Fluminense e Deportivo Cuenca será amanhã, quinta feira (04), no Maracanã, às 19h30. Partida válida pelas oitavas de final da Sul-Americana.