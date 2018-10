Agora no Brasileirão, Corinthians sofre mudanças para enfrentar o Flamengo em Itaquera novamente

Nesta sexta-feira (5), o Corinthians encara o Flamengo, dessa vez pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo será sediado na Arena Corinthians, às 21h. É um dia atípico para uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas a data foi antecipada devido às eleições no domingo.

O time paulista busca a vitória para poder se distanciar da zona de rebaixamento e também para se fortalecer antes da partida de quarta-feira (10), válida pela decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

Corinthians entra em campo com outro elenco para enfrentar o Mengão

Após o último treino de quinta-feira no CT, Andrés Sanchez provocou Romero, comparando-o a Balbuena referente a possível renovação de contrato. O atacante paraguaio correspondeu a provocação e disse que quer permanecer no clube paulista.

Outra nota importante é sobre o atacante Jonathas. O camisa 7 voltou aos treinos, mas ainda permanece fora para aprimorar seu condicionamento físico antes de ser relacionado novamente.

Foram escolhidos 23 jogadores a disposição do técnico Jair Ventura para poder jogar a partida. Ainda sem poder contar com Fagner por conta da fibrose na coxa esquerda, o provável titular da lateral direita deve ser Gabriel. Contudo, o camisa 23 deve voltar para o jogo decisivo de quarta-feira (10) contra o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil.

A provável escalação para começar a partida é a seguinte: Cássio; Gabriel, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Jadson, Mateus Vital, Romero, Clayson.

Sem Diego e Rhodolfo, Fla se prepara com Paquetá e Vitinho para o confronto

O time carioca realizou seu último treino antes do jogo contra o Corinthians na tarde de quinta-feira (4), e já confirmou desfalques importantes: o goleiro Diego Alves, o meia Diego e o zagueiro Rhodolfo, grandes nomes da equipe, não vão a campo contra o alvinegro paulista.

Outra dúvida é o jogador Cuéllar. O colombiano será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e caso não seja aprovado, Piris da Motta será o volante titular no confronto.

Em compensação, tanto Lucas Paquetá como Vitinho, que eram dúvidas por terem saído a pouco de lesão, se recuperaram e estão a disposição do técnico Dorival Júnior para enfrentarem o Timão.

O Mengão de Dorival Júnior provavelmente entra em campo com: Cesar; Pará, Léo Duarte, Réver, Trauco; Cuéllar, Arão, Paquetá, Everton Ribeiro; Vitinho, Uribe.