Destaque do Defensor na última Libertadores, De Arrascaeta é contratado pelo Cruzeiro

Agindo rapidamente, o Cruzeiro já tem substituto para a vaga deixada por Ricardo Goulart, que se transferiu para o Guangzhou Evergrande, da China. Nesta segunda-feira (19), o time celeste acertou a contratação de Georgian De Arrascaeta, de 20 anos, cujos direitos pertenciam ao empresário Daniel Fonseca.

O jogador foi um dos destaques da Taça Libertadores do ano passado, quando atuava pelo Defensor Sporting, do Uruguai. Os valores da transação giram em torno de quatro milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, e o time celeste vai comprar 50% dos direitos do jogador à vista. O jogador chega terça-feira em Belo Horizonte para exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro.

Já no meio da semana clube, por meio de seu supervisor de futebol, Benecy Queiroz, não negava o interesse no jogador uruguaio. ''Todo grande jogador interessa. O que dificulta, às vezes, é que os valores não são compatíveis com a política do clube. Mas todos os grandes jogadores interessam'', afirmou.

O Internacional era o favorito para a contratação do atleta e queria parcelar o pagamento da quantia. E foi nessa questão que o Cruzeiro levou vantagem: a Raposa ofereceu o montante à vista pelo jogador, considerado uma das revelações do futebol sul-americano.

Dinhero realmente não seria problema para os celestes, já que o meia Ricardo Goulart rendeu cerca de R$ 48 milhões ao clube. De Arrascaeta é uma das revelações do futebol uruguaio. Foi convocado, inclusive, para a Celeste após a Copa do Mundo para os amistosos contra o Japão e Coreia. O meio-campo ficou conhecido na capital mineira pelas boas atuações nos jogos do Defensor contra o time celeste, na fase de grupos da Libertadores 2014.

Giorgian De Arrascaeta é o sexto reforço da Raposa para a atual temporada. Além dele, o Cruzeiro contratou o lateral Fabiano, ex-Chapecoense; o volante chileno Felipe Seymour, ex-Spezia-ITA; e os atacantes Joel, ex-Coritiba; Leandro Damião, ex-Santos; e o colombiano Riascos, que estava no Monarcas Morélia, do México. A próxima contratação do clube deverá ser de Eugênio Mena, que entrou na justiça contra o Santos, e deve reforçar a lateral do clube após a saída de Egídio.