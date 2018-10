Boa Esporte recebe Atlético-GO com a esperança de sair da última colocação

Boa Esporte e Atlético-GO se enfrentarão neste sábado (27), às 16h30 no Estádio Municipal de Varginha, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes vão em busca da vitória, principalmente pela reta final de competição.

O mandante Boa é o lanterna do torneio, com 29 pontos, três pontos atrás de Paysandu e Sampaio Corrêa e a seis do CRB, que está fora do Z-4, e do Juventude, 17º. O problema do Boa, entretanto, é o saldo de gols, já que o clube mineiro tem -17. Vencer o jogo contra o Atlético e torcer para o tropeço dos outros pode ser uma luz no fim do túnel.

Já para o time goiano, voltar para casa com três pontos na bagagem tem significado importante: o clube se distanciaria dos que podem alcançá-lo e seguiria firme na luta para o acesso, já que hoje é o sexto colocado com 48 pontos, cinco de distância para o quarto, o arquirrival Goiás.

Os dois times já se enfrentaram em 15 partidas. São contabilizadas sete vitórias para o Dragão, três para o Boa e cinco empates. No último confronto, no primeiro turno da Série B deste ano, o mandante Atlético-GO triunfou por 2 a 0.

Boa Esporte com dois retornos e uma dúvida

O técnico Ney da Matta não terá grandes preocupações para o confronto deste sábado. Apesar da situação na tabela, o clube mineiro vem embalado depois de ganhar do Guarani em casa na última rodada. O time daquele embate, entretanto, não será o mesmo, mas isso pode não ser um mal sinal.

Os titulares Djavan e William Barbio retornam à equipe depois de cumprirem suspensão automática. O volante levou o terceiro amarelo e não atuou semana passada, assim como atacante, este expulso contra o Vila Nova há duas rodadas. A única dúvida plantada na cabeça de Ney Da Matta é se o lateral Helder irá para jogo depois de uma pancada no joelho durante a partida contra o time paulista.

Helder, por sinal, concedeu entrevista coletiva durante a semana e comentou sobre o confronto com o Atlético: "Vai ser um jogo difícil contra o Atlético-GO. A equipe deles trocou de treinador e isso dá outro ânimo para um clube que também briga pelo G4. Mas como falei, aqui dentro do melão quem tem que mandar somos nós. Claro, sempre respeitando nosso adversário."

A provável escalação do Boa é: Fabrício; Gabriel, Rodrigão, Rafael Jensen e Alisson; Djavan, Machado e Bruno Tubarão; William Barbio, Talyson e Manoel.

Atlético-GO tem mudanças

O time comandado por Wagner Lopes, apesar de estar jogando fora de casa, não vai ter um problema que é preocupante para todos os times: desfalques. O rubro-negro goiano poderá contar com todos os titulares em um jogo importante para seguir lutando pelo acesso à Série A em 2019.

Sem desfalques, o técnico pôde tentar algumas mudanças durante os treinamentos na semana. Na quarta-feira, ele esboçou o time com duas novidades, Alisson e João Paulo, que ocuparam os lugares de Victor Oliveira e Vitinho, respectivamente. Com a entrada de Alisson, Jonathan se desloca para a lateral-esquerda, enquanto que João Paulo retorna após suspensão.

Durante entrevista coletiva na semana, Wagner Lopes comentou sobre o confronto e pediu muita atenção aos comandados: "O time deles foi remontando. Jogadores com qualidade chegaram. Eles têm jogadores jovens e de qualidade. O momento não condiz com os atletas que estão lá. É um bom time, que se encontra na última posição. Isso muitas vezes requer um cuidado especial. Temos que nos organizar. Fechar a linha de passe, ganhar o duelo individual, ter cobertura com dobra de marcação. São muitos detalhes que temos que cuidar nas decisões. E temos seis decisões pela frente."

A provável escalação do Atlético-GO é: Kléver; Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e Jonathan; Pedro Bambu, Fernandes e João Paulo; Júlio César, Thiago Santos e Renato Kayzer.