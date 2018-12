Planejando 2019 do Paraná, Dado Cavalcanti teme perder Jhonny Lucas 

Já planejando 2019, o Paraná enfrentou o Internacional pela última rodada do Brasileirão. Rebaixado para a Série B, o time paranista empatou em casa com o time gaúcho.

Autor do empate do Paraná Jhonny Lucas falou ao término da partida: "Muito feliz, porque lutamos o jogo todo. Queríamos a vitória, mas um empate com o time que está lá na em cima da tabela é bom também".

Com a missão de levar o Paraná de volta a Série A em 2019, Dado Cavalcanti nas últimas rodadas utilizou muitos jogadores da base paranista. O técnico falou após empate contra o Inter, sobre o autor do gol de empate, e da possibilidade de não contar com o jogador no ano que vem.

"O Jhonny ganhou destaque nacional. Já vinha sendo observado e a convocação para a seleção brasileira trouxe uma pergunta para o Brasil todo, de quem era esse Jhonny. Entendo também que seja um dos grandes ativos do clube e, como treinador, sei que posso perdê-lo na próxima temporada" disse o técnico.

Enquanto a diretoria do Paraná trabalha pensando em 2019, neste momento o elenco entra em férias, com volta programada para o início de Janeiro visando a pré-temporada para o Estadual e a Copa do Brasil, competições que o time joga antes do começo do Brasileirão Série B.