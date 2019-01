Avaí consegue virada incrível diante do Juventus-SP e avança na Copa São Paulo

Com muita emoção, o Avaí venceu o Juventus-SP de virada e avançou no Grupo 30 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (9), o time da casa vencia até os 45 do segundo tempo, mas Jô marcou duas vezes e garantiu a vitória por 3 a 2 e a classificação ao time catarinense na Rua Javari. O time paulista também se classificou.

Precisando da vitória, o Avaí conseguiu um gol logo no começo para dar a sensação de tranquilidade. Após cobrança de escanteio aos dois, Ramon subiu alto e abriu o placar. A vitória catarinense classificava ambas as equipes, mas o jogo continuou aberto. O Leão teve algumas chances para ampliar, mas, aos 45, Thailor cobrou pênalti e empatou.

Logo aos oito da segunda etapa, foi a vez de Basílio marcar para o time da casa e virar para 2 a 1. A vitória do Juventus classifica a Inter de Limeira, que havia perdido para o próprio Avaí por 7 a 0 na estreia. O técnico Fabrício Bento fez alterações ofensivas, já que um empate já dava vaga aos catarinenses.

Já aos 45 do segundo tempo, o Avaí finalmente buscou o empate. Jô pegou rebote dentro da área e completou para marcar o gol da classificação. Mas deu tempo para virada. Aos 47, em novo lance de escanteio, o artilheiro do time marcou mais um, seu quarto na competição, e colocou o Leão em primeiro lugar no grupo: 3 a 2.

No outro jogo da chave, também muito movimentado, a Inter de Limeira bateu o América-RN por 4 a 3, marcando o gol da vitória que eliminou os potiguares aos 46 do segundo tempo. Felipe, Luiz Carlos, duas vezes, e Marques marcaram para o time paulista, enquanto Ronald, duas vezes, e Silas, fizeram para o Mecão.

Na classificação final da chave, o Avaí terminou em primeiro com seis, enquanto Juventus-SP e Inter de Limeira somaram quatro, e o América-RN, três. A diferença a favor do time da capital paulista foi no saldo de gols: 0 contra -6.

Os adversários de Avaí e Juventus-SP na próxima fase ainda não foram definidos, mas saem do Grupo 29, que tem Atlético-MG, Água Santa, Aquidauanense e Jacobina. Todos os times ainda têm chance de classificação.