Fluminense enfrenta Portuguesa-RJ no Maracanã buscando embalar no Carioca

Neste domingo (27), o Fluminense volta a jogar no Maracanã, dessa vez contra a Portuguesa-RJ pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Tricolor vem de uma vitória maiúscula sobre o Americano na última quinta-feira. Com direito a um bom futebol apresentado, estreia de reforços e um 4 a 0 que alegrou todos que foram até Saquarema prestigiar a partida.

Já a equipe adversária do Tricolor não vem tendo a mesma sorte na competição. A Portuguesa-RJ não fez uma boa estreia com o mesmo Americano que perdeu para o Flu, como também na última rodada ficou apenas no empate com o Madureira em 0 a 0.

A partida é válida pela terceira rodada do grupo B da Taça Guanabara tem seu início previsto para às 17h, horário de Brasília, no Maracanã. Caso o Tricolor vença, dependendo dos resultados pode terminar líder do grupo com sete pontos.

Diniz deve manter time titular

O Fluminense após a boa vitória sobre o Americano não deve ter muitas alterações na equipe principal. Com a boa atuação do time, o técnico Fernando Diniz não pensa em mexer na equipe, mas continua testando todos os atletas do elenco durante os jogos. A expectativa da equipe agora é de conseguir a primeira vitória dentro do Maracanã.

O clube viveu neste sábado (26) um dia de muita tensão. Os sócios aprovaram a mudança do estatuto que definiu a antecipação da eleição presidencial do clube.

+ Em votação nas Laranjeiras, sócios aprovam mudança do estatuto e eleição será antecipada

Além deste drama político que já dura alguns meses, uma proposta de transferência para o zagueiro Ibañez chegou até os diretores e os mesmos já estudam negocia-lo até o fim da janela.

Com todos esses fatores, os 11 iniciais do Tricolor devem se manter os mesmos, apenas com a possível ausência de Ibañez que por conta da negociação citada, pode não ir para a partida.

O Flu provavelmente irá a campo com: Rodolfo, Ezequiel, Nathan Ribeiro, Matheus Ferraz, Mascarenhas, Airton, Bruno Silva, Daniel, Everaldo, Luciano e Yony González.

Lusa tenta primeira vitória

Já a Portuguesa-RJ, adversária do Tricolor das Laranjeiras espera ir até o Maracanã e conseguir a primeira vitória na competição. O time não obteve bons resultados nas duas primeiras rodas e espera surpreender a equipe Tricolor dentro do Maraca.

A equipe perdeu para o Americano na primeira rodada e no meio da semana amargou um empate contra o Madureira. O técnico João Carlos Ângelo não deve ter problemas em escalar o time para a partida contra o Tricolor.

O time da Ilha do Governador deve ir a campo com: Romarinho, Cassio Miller, Marcos Eduardo, Tiago Leite, André Ricardo, Henrique Sanchotene, Diego Maia, Eudes Ruan, Maicon Assis, Douglas Pires, Adriano da Costa.