Fortaleza toma conta do jogo, mas só empata contra o CSA no Castelão

Fazendo sua estreia na Copa do Nordeste em casa o Fortaleza recebeu o CSA pela segunda rodada da competição regional, vindo de uma vitória fora de casa contra o Náutico em Recife, o jogo também era a estreia do tricolor frente a torcida na temporada. O CSA depois de ter problemas com o voo para a capital cearense, fez um jogo bem pegado e segurou o seu segundo empate no Nordestão.

O jogo começou com o Fortaleza tomando as ações da partida, com mais posse de bola o tricolor chegava com mais perigo ao ataque. As melhores jogadas do Fortaleza aconteciam com Edinho que incomodava a defesa do CSA, apesar das tentativas a defesa azulina estava bem postada em campo. As ações ofensivas dos dois lados eram pouco produtivas e não levavam perigo, até os 28 minutos quando Patrick quase marca para o CSA, ele recebeu na entrada da área do Fortaleza, driblou Derley e chutou rasteiro. A bola passou à direita do gol de Boeck.

Aos 30 minutos o Fortaleza respondeu com Edinho, que se livrou da marcação e bateu no canto do goleiro, que mandou a bola para escanteio. O Fortaleza terminou o primeiro tempo com mais posse, no entanto, não conseguiu abrir a defesa do CSA.

NA segunda etapa, com o placar em 0 a 0, o Fortaleza tentou encurralar o CSA que recuou suas linhas e pouco agredia a defesa do Fortaleza. Aos 21 minutos da etapa final, Ederson recebeu a bola e do meio da rua mandou por cima do travessão. Quando o relógio marcava 35 minutos, Pedro Júnior avançou pela esquerda, cruzou no meio da área do CSA, Gerson tentou cortar e quase marcou gol contra para o Fortaleza. Já no fim da partida o Fortaleza quase marcou seu gol com Ederson, depois de a bola ser lançada na área e de bate rebate a bola sobrou para o atacante do tricolor que chutou de primeira, por pouco o tricolor não abriu o placar. Apesar de pressionar o Fortaleza não furou a defesa do CSA e o jogo terminou 0 a 0.

O próximo jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste é contra o Botafogo/PB, no sábado às 16hs pelo horário local, em João Pessoa. Já o CSA enfrenta o Sampaio Corrêa em São Luís/MA domingo às 19:30hs.