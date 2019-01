Fernando Diniz elogia equipe do Fluminense após vitória sobre Madureira: "Confiança aumenta"

O Fluminense conseguiu mais uma vitória maiúscula no Campeonato Carioca. O adversário da vez, o Madureira, não conseguiu arrumar muita coisa em cima do time de Fernando Diniz e saiu do Maracanã sofrendo uma goleada de 4-0 da equipe Tricolor. Com o resultado, o comandante Tricolor não poupou elogios ao time.

Graças a goleada o Fluminense deixou praticamente encaminhada a sua classificação para as semi-finais da Taça Guanabara. No próximo sábado (2) o confronto é contra o Vasco, o primeiro clássico do ano que definirá o primeiro colocado do grupo e claro, as partidas para a próxima fase. Já pensando no clássico, Fernando declarou estar conte, porém, afirmou que ainda há muita coisa para melhorar e muitos erros para consertar.

- "A equipe fez uma boa partida, jogou com muita seriedade. Diferença do domingo para hoje foi isso. Conseguimos jogar bem, fazer os gols e anular todas as chances do Madureira. Fizemos uma boa partida. Claro que ganhar com uma vantagem grande de gols dá confiança, mas ao mesmo tempo temos que ter cuidado. Aconteceram coisas ruins durante o jogo e vamos procurar corrigir para chegar bem contra o Vasco" - disse Diniz

Falando mais sobre o jogo, o comandante da equipe Tricolor destacou o ritmo que o time colocou durante toda a partida e também a seriedade mostrada em campo. Este último adjetivo foi o grande motivo dos elogios dados pelo treinador, e ainda comparou um pouco a partida de domingo com a de hoje.

O próximo confronto do Tricolor será o clássico contra o Vasco no sábado (2) em Brasília. A partida está prevista para as 19h no Estádio Mané Garrincha. Lembrando que a partida vale a primeira colocação do grupo B, uma posição que possivelmente faria com que o time da mesma fugisse de um provável confronto com o Flamengo.