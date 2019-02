Em momentos distintos na temporada, Vitória e Ceará se enfrentam pela Copa do Nordeste

Neste sábado Vitória e Ceará se enfrentam em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, em Salvador, o time baiano nesse momento é o quinto colocado do grupo A, com três pontos somados. O alvinegro cearense porém chega para o jogo como líder do grupo B, sendo o time que mais somou pontos na competição regional, foram sete pontos no total.

Ex-técnico do Ceará, Marcelo Chamusca vai pressionado para o jogo, o Vitória foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e precisa de um triunfo contra o time cearense para responder as cobranças do torcedor. Chamusca em entrevista coletiva falou sobre o adversário deste sábado.

"Adversário extremamente qualificado, hoje joga Série a, tem investimento de Série A, com bons jogadores. Não tem só um time, tem um elenco qualificado. Quarta jogaram com a equipe alternativa. Tem jogadores qualificados nas duas equipes. Amanhã vem jogar com a equipe dita principal. É extremamente qualificado, vem de bom momento, começou bem a temporada. Mas temos a necessidade grande de conseguir o resultado. Precisamos vencer nessa competição, entrar no G-4. Esse é nosso objetivo", disse o treinador rubronegro.

O Ceará sabendo da força do Vitória dentro de casa, tem um discurso cauteloso para o jogo. Lisca que está fazendo o curso da CBF e não poderá comandar o time na beira do campo, falou sobre a partida e também da dificuldade que o time terá.

“Teremos um adversário muito difícil. Cada jogo tem sua importância e gostamos de jogos grandes e com adversários potentes como o Vitória. Terei aula no horário do jogo, e é uma situação inusitada. Temos uma comissão forte e tenho muita confiança neles. Espero que dê tudo certo e a gente consiga manter a liderança”, pontuou o técnico.

Foto: Felipe Santos/cearasc.com

O jogo acontece na tarde deste sábado, no Barradão, às 16hs no horário local (17hs pelo horário de Brasília). Este será o quarto jogo das duas equipes da Copa do Nordeste. O Vitória em três partidas empatou todas, não perdeu, mas também não ganhou. O Ceará têm um empate e dois triunfos, possui a melhor campanha da competição.