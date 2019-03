Marcinho elogia chegada de Diego Souza e analisa situação difícil do Botafogo no Campeonato Carioca

A negociação entre Botafogo e Diego Souza vem sendo o principal assunto acerca do Alvinegro nos últimos dias. Entretanto, a espera do torcedor botafoguense chegou ao fim na tarde deste sexta-feira. O ex- jogador do São Paulo foi há pouco anunciado pelo clube carioca. Diego chega por empréstimo até o fim do ano, e no contrato, há a possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Em entrevista coletiva, Marcinho se mostrou muito satisfeito com a chegada do atleta de 33 anos.

"É um cara tecnicamente bem acima do nível. É mais um jogador experiente, nossa equipe é bem jovem. Perdemos um jogador muito importante e experiente que ficava em campo com a gente que é o Carli. A chegada dele é bem importante no quesito experiência."

Apesar dos graves problemas financeiros que assombram o Glorioso, o time conseguiu montar um elenco que conta com jogadores experientes, como Cícero, Diego Cavalieri - e agora - Diego Souza. Na visão do lateral-direito, a mescla dessas peças com os atletas mais jovens vem sendo muito importante para a evolução da equipe.

"É uma união de lados. A gente tem o vigor e qualidade também. Temos surpreendido muita gente porque o Botafogo tem revelado muitos jogadores. Eles com a experiência, e nós com o nosso vigor e técnica. Vamos fazendo um mix para dar bons frutos ao Botafogo."

Sobre a situação do Botafogo no Campeonato Carioca, Marcinho foi direto ao ponto. Mesmo com a boa fase na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o clube amarga uma posição ruim na classificação geral do estadual, e a única forma de avançar para as semi-finais da competição é vencendo a Taça Rio.

"A gente tem se cobrado muito, porque a gente não pode estar na classificação em que estamos. Somos um dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Então temos nos cobrado muito nos treinos e no campo. E vamos com tudo para sermos campeões da Taça Rio".

O próximo compromisso do Glorioso será contra contra o Madureira. Precisando da vitória, o Alvinegro entra em campo às 20h (Brasília), no Estádio Nilton Santos, na próxima segunda-feira (11).