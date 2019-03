Correndo contra o tempo, Sport tenta viabilizar chegada do volante Yago

O Sport corre contra o tempo para preencher as últimas lacunas do primeiro semestre do ano. Com o prazo para inscrição de jogadores no Campeonato Pernambucano encerrando na próxima sexta-feira, os diretores rubro-negros tentam viabilizar a chegada do volante Yago, que pertence ao Atlético Mineiro, mas está emprestado ao Al-Qadisiya da Arábia Saudita.

Revelado pelo próprio Atlético, o meio-campista de 24 anos já tem todas as bases acertadas com o leão há mais de uma semana. No entanto, os donos do clube árabe dificultam a liberação. Um fato curioso, já que o jogador não dispõe de espaço frequente no time do técnico búlgaro Ivaylo Petev. Treinador que já trabalhou com um jogador do atual elenco do Sport: o meia Sammir, no Dinamo de Zagreb.

Apesar da dificuldade de obter a liberação dos sauditas, existe otimismo interno que Yago esteja na Ilha do Retiro nos próximos dias. Em conversa breve com a reportagem da VAVEL Brasil, o diretor Wanderson Lacerda confirmou essa expectativa. Um desses fatores de otimismo é que o próprio volante se mostra bastante interessado em jogar no Sport e também trabalha com a ideia de conseguir ser liberado.

Puxado para o time principal do Galo por Diego Aguirre em 2016, Yago viveu o grande momento da carreira no ano seguinte, com Roger Machado e depois Oswaldo de Oliveira. Foram mais de 40 jogos em 2017. Quando parecia firmado em Belo Horizonte, teve uma lesão idêntica a do zagueiro Chico (jovem defensor do Sport) e depois não obteve muitas chances. Em seguida, foi emprestado para o futebol asiático, onde jogou 13 vezes, sendo 12 destas como titular.

Tendo dificuldade de achar peças no mercado nacional, Yago não foi o único volante mapeado pela diretoria do Sport no exterior. Outros nomes foram observados e até consultados, mas não houve avanço.