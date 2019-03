Cruzeiro vence, cola na liderança e rebaixa Tupi pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro bateu o Tupi sem dificuldades no estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, neste sábado (16), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa fez 3 a 0, com gols de Aislan (contra), além de Fred, de pênalti, e Egídio, em cobrança de falta. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 22 pontos e colou no rival Atlético-MG, dividindo a liderança do Estadual. Já o Tupi, om a derrota, está matematicamente rebaixado para o Módulo II da competição.

Logo no primeiro minuto, a raposa abriu o placar: após lançamento de Robiho, o zagueiro Aslan tocou para trás com o intuito de mandar nas mãos de Ricardo Villar. No entanto, a opção do atleta foi equivocada e culminou em gol contra. Aos 20, Fred aproveitou o pênalti marcado e estufou a rede adversária. O camisa 9 cobrou a infração de forma tranquila e marcou pela quinta vez no torneio. Aos 37, Egídio ainda mandou uma bola na trave.

Na etapa complementar, o time celeste voltou mais tranquilo e num ritmo mais lento. Ainda assim, teve boas chances e dominou a partida. Aos 38, Egídio cobrou falta com categoria e fez um golaço, dando números finais ao placar.

Cruzeiroe Tupi voltam a campo na quarta-feira, quando será disputada a 11 e última rodada do Campeonato Mineiro. Todos os jogos serão às 21h30 (de Brasília). A Raposa recebe a Caldense, no Mineirão. Já o Carijó encara a URT, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.