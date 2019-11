Recordar é viver: relembre confrontos entre Cruzeiro x Caldense

Apesar do grande número de confrontos, Cruzeiro e Caldense não têm um longo período de embates em sua história. O primeiro jogo aconteceu em 1972, muito tempo depois da fundação de ambos os clubes. Os mineiros vão se encontrar mais uma vez neste sábado (20), às 21h30, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

As duas equipes se enfrentaram em 76 oportunidades, com ampla vantagem celeste. 51 vitórias do Cruzeiro, 19 empates e seis triunfos da Caldense. A primeira vitória cruzeirense aconteceu em 1972 - 1 a 0 - no extinto estádio Cristiano Osório, em Poços de Caldas. Já a Veterana, como é conhecida, derrotou o time celeste por 1 a 0 no mesmo local, em 1974, marcando seu êxito inicial no confronto.

Para entrar no clima do jogo de logo mais, a VAVEL Brasil separou quatro partidas importantes entre Caldense e Cruzeiro. Veja!

Caldense 3 x 5 Cruzeiro – Campeonato Mineiro 1994

O Cruzeiro foi campeão estadual em 1994 como um bom mineiro: quietinho e "comendo pelas beiradas" para não se queimar. Quando todo mundo pensava que o Atlético e a famosa “Selegalo” fosse dar o que falar, no fim as contas, só deu Cruzeiro.

Contra a Caldense, o time celeste entrou em campo no Ronaldão podendo garantir o título com três rodadas de antecedência. Logo no primeiro tempo, 3 a 0 para o Cruzeiro, com gols de Cleisson, Macalé e Careca. Na etapa final, Fogueirinha e Magu diminuíram para a Veterana. No fim da partida, Cleisson voltou a marcar. Vantuir diminuiu para os donos da casa. Para arrematar, Catê marcou o gol que deu título para os cruzeirenses.

Para completar a festa, o Valeriodoce derrotou o Atlético por 1 a 0, em Itabira, confirmando o título da Raposa.

Cruzeiro 0 x 1 Caldense – Campeonato Mineiro 1995

Em menos de um ano, a Caldense novamente estaria no caminho do Cruzeiro. Valendo pelo Campeonato Mineiro de 1995, a Veterana aprontou para cima dos celestes dentro do Mineirão.

A campanha não era boa e o time não atuava bem. No dia 25 de fevereiro, a equipe celeste enfrentou a Caldense e perdeu por 1 a 0, sendo esta a terceira derrota seguida no Estadual em cinco jogos na competição. O resultado pôs fim à passagem do técnico Antônio Lopes pelo Cruzeiro, que durou pouco mais de um mês. Até hoje, esta é a única vitória da Veterana sobre os cruzeirenses no Mineirão.

Cruzeiro 4 x 0 Caldense – Supercampeonato Mineiro 2002

Bicampeão da Copa Sul Minas, o Cruzeiro entrou no Supercampeonato Mineiro para finalizar o primeiro semestre de 2002 antes da Copa do Mundo. O torneio foi criado para trazer os quatro times mineiros que disputaram o interregional - Cruzeiro, Atlético, América e Mamoré - para encararem o campeão estadual, a Caldense, e definirem o melhor time do estado.

Disputado em sistema de pontos corridos, após vários jogos e públicos decepcionantes, a última rodada apresentava três times candidatos ao título. Após o América sair da disputa por empatar com o Atlético, Cruzeiro e Caldense se enfrentaram para decidir o campeão. Devido à boa campanha, a Veterana poderia perder por até dois gols de diferença, que seria campeã.

O Cruzeiro foi muito mais além que roubar a vantagem da Caldense. Saiu na frente com Lúcio, no primeiro tempo. Na etapa final, Wendel ampliou o marcador. Após disputa de igual para igual, Joãozinho fez o terceiro, e Alessandro marcou o gol do título celeste.

Caldense 1 x 0 Cruzeiro – Campeonato Mineiro 2004

O Estadual de 2004 foi marcante para a Caldense. A equipe de Poços de Caldas fez uma de suas melhores campanhas no Campeonato Mineiro ao chegar à semifinal e ter boas possibilidades de ser campeã.

Porém, um jogo inesquecível está ainda na primeira fase, contra o Cruzeiro. A Caldense derrotou os cruzeirenses por 1 a 0, no Ronaldão, em Poços de Caldas. O gol da Veterana foi marcado pelo atacante Milton.