 Lucas Mineiro garante Vasco sempre em evolução e frisa: “É preciso manter o foco”

Com as atividades de preparação para o jogo de quarta feira (20) as 21h30, contra o Resende em Volta Redonda pelo Campeonato Carioca finalizadas no CT da Aeronáutica na Barra da Tijuca, o time cruz-maltino vem se recuperando após a perda de sua invencibilidade.

O volante Lucas Mineiro foi o jogador escolhido para conceder a entrevista coletiva em seguida do treinamento comandado pelo técnico Alberto Valentim.

O camisa 18 declarou durante a coletiva que não podia deixar esse resultado negativa apagar ou desanimar a equipe. Ainda declarou que a derrota chegaria uma hora ou outra, mas o principal objetivo que é ser campeão do Carioca ainda está muito forte dentro do vestiário do Vasco.

"Ficamos chateados com a derrota, mas sabíamos esse dia iria chegar. Agora, como disse o Pikachu depois do jogo, vamos trabalhar ainda mais forte para que os momentos de vitória voltem e durem mais do que foi dessa última vez. É preciso manter o foco, pois nosso trabalho está sendo bem feito. Não é a hora de mudar nosso jeito de pensar e tampouco nossa intensidade nos treinamentos. É melhorar o que precisa ser melhorado e buscar o melhor para o Vasco", disse Mineiro.

O volante foi preciso em dizer que o elenco possui erros e que não devem se abater para que esses empecilhos sejam batidos. E como essa derrota deve ser levado como ensinamento, até porque a temporada do Gigante da Colina vem sendo surpreendente, e como os jogadores devem manter o foco para continuar conquistando muitos resultados positivos durante a temporada de 2019.

"Iremos trabalhar da mesma que vínhamos trabalhando antes dessa derrota chegar. Mesmo quando os resultados eram favoráveis, a gente já conversava entre nós sobre a necessidade de melhorar. Somos um grupo que sempre busca melhorar a performance, e é isso que iremos continuar fazendo daqui para frente. Já vencemos o próximo adversário, mas será necessário manter o foco e a concentração, pois dentro de campo tudo pode mudar", finalizou.