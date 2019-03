Mudanças no time e pressão no limite: Botafogo precisa vencer a Portuguesa-RJ para se manter vivo

O Botafogo está em uma situação extremamente complicada na tabela e precisa de uma milagre para conseguir brigar pelo bicampeonato carioca. Virtualmente eliminado, a equipe tem a obrigação de vencer para seguir com chances de se classificar para as semifinais da Taça Rio. O Alvinegro recebe a Portuguesa-RJ nesta quinta-feira (21), às 21h30 (Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 5ª e penúltima rodada do segundo turno do estadual.

Sem espaço para mais tropeços, Botafogo corre atrás de milagre para tentar se salvar na competição

O Glorioso tem mais 180 minutos para tentar se salvar do vexame de não se classificar para as finais do Campeonato Carioca. A única forma de evitar isso é com o título da Taça Rio. E para alcançar este feito, o time precisa vencer os próximos dois compromissos e ainda torcer por uma combinação de resultados que o favoreça. Com isso em mente, o treinador Zé Ricardo vai escalar uma equipe um pouco diferente da que entrou em campo no último domingo contra o Fluminense – a expectativa é que o comandante faça ao todo quatro alterações.

Porém, a única mudança confirmada é a entrada de Diego Cavalieri no lugar de Gatito Fernández. O goleiro titular está a serviço da seleção paraguaia para amistosos nos Estados Unidos, e vai desfalcar o clube nas duas rodadas restantes. Quem também não deve entrar em campo é o lateral-esquerdo Jonathan. O atleta não treinou nesta quarta-feira devido a dores musculares, e deve dar espaço para Gilson assumir a posição no confronto desta noite.

As outras duas mudanças seriam no meio e no ataque: Bochecha entraria na vaga de Jean ou Luiz Fernando sairia dando lugar a Rodrigo Pimpão. No outro setor, Alex Santana – que foi poupado na última terça por causa de um trauma na coxa esquerda – participo do treinamento desta quarta e deve ir para o jogo.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri, Marcinho, Marcelo, Gabriel e Gilson; Bochecha, Alex Santana e Cícero; Ferrareis (Pimpão), Erik e Diego Souza.

Na lanterna da classificação geral, Portuguesa tem pesadelos com provável rebaixamento

Com nenhuma vitória até o momento em toda a campanha no Campeonato Carioca, a Portuguesa-RJ vem tendo pesadelos com a enorme possibilidade de disputar a Série B do estadual no ano que vem. A única oportunidade em que a equipe não foi derrotada na competição foi em um empate contra o Boavista, pela terceira rodada deste turno. Na ocasião, o gol da Lusa foi marcado pelo camisa 7, Romarinho.

O último confronto entre os times ocorreu na primeira rodada da Taça Guanabara de 2018, em um empate por 2 a 2 no Estádio Nilton Santos. Brenner e Marcos Vinícius marcaram para o Alvinegro e Sassá fez os dois gols da Portuguesa-RJ.

Provável escalação da Portuguesa-RJ: Ruan; Filippe Formiga, Marcão, Emerson e Diego Maia; Muniz, Diguinho, Romarinho, Douglas Eskilo e PK; Fabinho.