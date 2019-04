Capitão no último jogo, Werley espera dificuldades contra Bangu: "Time bem armado"

treinaO Vasco enfrentará o Bangu por uma vaga na final do Campeonato Carioca com um desfalque importante. Leandro Castán sentiu dores na coxa esquerda, no clássico do último domingo, e chegou a ser substituído. Com isso, Alberto Valentim optou por Werley para assumir a braçadeira de capitão. Agora na semifinal, o zagueiro terá outra oportunidade de capitanear o Vasco e comentou sobre o adversário:

"O Bangu é um time bem armado e que joga muito na base do contra-ataque. Foi assim nas duas partidas que fez contra a gente dentro de São Januário, inclusive naquele jogo em São Januário. Na ocasião, saímos na frente, mas o Bangu ficou posicionado atrás buscando o contra-ataque. É uma equipe traiçoeira. Da mesma forma que nós já conhecemos a forma deles jogarem, eles também sabem como é a nossa forma de atuar. Vamos ter um grande adversário pela frente", afirmou o camisa 34.

Seu companheiro de zaga será o mesmo que substituiu Castán contra o Flamengo. Ricardo vem recebendo atenção especial do técnico nos últimos treinos. Mais uma vez Werley auxiliará o prata-da-casa que atuou em apenas três partidas pelo Gigante da Colina nesse ano. O zagueiro comentou sobre essa mudança.

“Eu e Castan pegamos um bom entrosamento por jogarmos juntos desde o ano passado, mas qualquer time está sujeito a lesões e suspensões. Todo mundo está trabalhando e esperando uma oportunidade. O Ricardo entrou contra o Flamengo e foi muito bem. Além dele, temos outras opções, como o Bocanegra, o Luiz e o Miranda. O Alberto vai definir o substituto, ainda tem três treinos para isso, mas tenho certeza que o escolhido vai dar conta do recado", disse o defensor de 30 anos.

Vasco e Bangu se enfrentam domingo às 16h no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o cruzmaltino avançará a final caso empate o jogo contra o clube da Zona Oeste. Flamengo e Fluminense decidirão a outra vaga na decisão do Estadual