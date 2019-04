Vasco e Bangu se enfrentam pela segunda vaga na final do Campeonato Carioca

Neste domingo (07), o Vasco tem a missão de enfrentar o Bangu para conseguir a vaga na final do Campeonato Carioca as 16h no Maracanã. Com o primeiro adversário definido, o Gigante da Colina precisará vencer o valente Bangu, que desemprenhou uma de suas melhores campanhas para chegar a grande decisão.

Tendo se enfrentado na semi final da Taça Rio, o clube cruz-maltino deve que jogar com precisão e paciência para quebrar a resistente defesa do outro time carioca. O clube vermelho e branco mostrou a todos os times grandes sua determinação e provou que pode jogar de igual para igual mesmo não tendo a mesma força em seu elenco.

Valentim diz que vantagem não significa nada

O técnico Alberto Valentim na coletiva de imprensa, expressou que mesmo tendo a certa vantagem, isso não impedirá que o Vasco jogue de uma forma ofensiva. O mesmo disse que vem trabalhando a duas semanas com o elenco para que certos erros não voltem a acontecer, mostrando confiança e determinação para a partida.

“Vamos procurar fazer o nosso jogo, sem lembrar dessa vantagem do empate. O Vasco vai para procurar vencer a partida, como sempre fez e como tem que ser sempre. Quando estivermos no ataque, buscaremos fazer uma fase ofensiva forte, com o maior número de jogadores na área do adversário. O mesmo quando estivermos sendo atacados. É preciso ter sempre equilíbrio nas duas fases do jogo”, disse o treinador.

Mesmo sabendo do favoritismo do Gigante da Colina para a partida, Valentim não deixa de exaltar como seu adversário é muito bem postado em campo pelo técnico Ado. Disse que mesmo tendo recursos parar quebrar alguns posicionamentos defensivos do Bangu, a tarefa ainda não será nada fácil.

“Tem o lado bom e o lado ruim, principalmente no aspecto de conhecimento do adversário, apesar de hoje termos muitas ferramentas que facilitam esse processo. É um time forte e muito bem treinado pelo Ado. Possui jogadores interessantes e que são muito obedientes taticamente. Será uma partida difícil, se trata de uma semifinal, e precisamos dar tudo dentro de campo, jogando com muita qualidade para vencer a partida e garantir a vaga para a final”, falou Valentim.

Bangu tem change de chegar a grande final do Carioca

Tendo quase 10 dias para se preparar para esse confronto, o Bangu está com as forças renovada a para lutar e almejar uma vaga na final do Carioca. Tendo peças importantes de volta ao elenco principal, o time vermelho e branco promete usar força máxima para cima do Vasco.

O camisa 10 do time, Felipe Adão, em sua coletiva, disse que o Bangu chega sem pressão para essa final, dizendo que o elenco fez a sua parte e deixou grande parte dos seus torcedores felizes com essa vaga na semifinal.

“Acho que o time chega sem pressão, por causa do investimento dos outros times. O objetivo maior do Bangu era voltar ao cenário nacional e já conseguimos isso (com a terceira melhor campanha do estadual, a equipe está classificada para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2020). Agora, o que vier é lucro. Mas temos um grupo com muita personalidade, então o Bangu vai jogar para chegar à final do campeonato”, disse Felipe.

O atacante não pode deixar de falar em como o apoio de sua torcida tem sido mais do que especial mesa a trajetória do time no campeonato. Disse que sem eles, o caminho do Bangu não seria o mesmo. Felipe disse que não sabia que o Bangu era tão grande e nunca pensou o que o time alcançava tantas pessoas.

“A repercussão tem sido fantástica. Nem eu sabia que o Bangu era tão grande, que tinha tantos torcedores. O carinho tem sido enorme. Foi importante retomar minha carreira em um clube tão grande. Acho que as pessoas atribuem esse momento do Bangu como uma surpresa por não saberem como foi feito o trabalho de perto e também pelas outras equipes terem contratado muito. Sempre que uma equipe com menos investimento chega, é bem interessante”, completou.