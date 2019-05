Longe de casa! Em Manaus, Vasco busca se reabilitar diante do Corinthians

Sendo o último colocado do Campeonato Brasileiro após duas rodadas sofrendo derrotas, o Vasco busca a reabilitação neste sábado (04) às 19h, contra o Corinthians na Arena da Amazônia, em Manaus. Com essa partida sendo válida pela terceira rodada da competição, o jogo promete ser um grande espetáculo para o público em Manus. Já tendo mais de 20 mil ingressos vendidos, as duas equipes devem protagonizar um grande espetáculo.

Não tendo conquistado nenhum ponto até agora na competição, o Vasco busca mais do que nunca somar os tão importantes três pontos para, quem sabe, sair da última colocação do Brasileirão. Com Valadares promovendo mudanças no time titular, o Gigante da Colina vem determinado a ganhar a partida em cima do time paulista.

O Corinthians que acaba de vir de um triunfo contra a Chapecoense, espera continuar no caminho das vitórias nesta rodada. Com uma recepção calorosa, com mais de dezenas de torcedores a espera dos jogadores no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Timão espera conquistar mais um resultado positivo para ficar perto das primeiras colocações.

Com Pikachu agredindo jogador, Vasco chega em Manaus para a partida com turbulência

O clube cruz-maltino chegou tendo problemas em Manaus. Enquanto a delegação ia desembarcando, o atacante Pikachu teve um desentendimento com um torcedor e acabou agredindo o mesmo. O jogador alega ter sido agredido e por isso teve tal atitude. Disse ser uma pessoa de caráter e que está totalmente arrependido de sua ação.

"Tive uma atitude incorreta. Me arrependo, mas também fui agredido. Jogaram um objeto em cima de mim. Minha reação foi aquela porque poderia ter atingido a criança. Peço desculpas. Sou da região, recebo carinho e nunca tinha passado por isso. Agi por impulso. Quem me conhece sabe o meu caráter", disse o atacante.

Porém, com o jogador sofrendo uma tremenda pressão pela falta de resultado do time, o técnico Marcos Valadares ainda terá que lidar com desfalques importantes. O atacante Marrony e o zagueiro Werley nem foram relacionados, sendo poupados e nem viajando com a delegação por desgaste físico. Por ter sido emprestado pelo clube alvinegro paulista, o volante Felipe Bastos também não poderá atuar. Pikachu disse que mesmo enfrentando uma grande equipe, não é impossível para o Vasco conseguir os três pontos.

"Vamos enfrentar uma excelente equipe, campeão paulista, mas perdeu a primeira partida e venceu a segunda rodada em casa. Acredito que a gente possa faze rum bom jogo, com o apoio do nosso torcedor para dar uma arrancada até a parada da Copa América", declarou.

Corinthians chega em Manaus com grande recepção da torcida

Ao som dos gritos de 'tricampeão', fazendo referência ao título ganho no último Campeonato Paulista h um mês atrás, o Corinthians vem atrás de sua segunda vitória na competição. Com a confiança em alta, o Timão busca ir com tudo para cima do seu adversário, já que não vive um bom momento assim.

Porém, o time paulista se encontra com algumas ausências no time titular. O técnico Fábio Carille, terá no banco a sua disposição, o estreante zagueiro João Victor, de 20 anos, que vem treinando com o grupo desde de janeiro, será relacionado pela primeira vez para esta partida.

Os desfalques do alvinegro são Fagner e Manoel, que sofrem de dores nas duas coxas, o zagueiro Henrique com dores na coxa direita após uma pancada. O lateral esquerdo Danilo Avelar e o volante Júnior Urso também não enfrentam o clube cruz-maltino.