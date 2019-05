João Paulo mantém cautela em ritmo de jogo após lesão: "Vou por etapas"

O meia João Paulo voltou a disputar uma partida completa pelo Botafogo depois de um ano e dois meses. Em 2018, o jogador sofreu uma lesão séria na tíbia e na fíbula da perna direita, ainda no Campeonato Carioca e ficou de fora de quase toda temporada.

O atleta retornou aos gramados apenas no fim do ano passado, e foi só na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, contra o Bahia, que o volante voltou a atuar durante os 90 minutos.

"Sequência é fundamental pra mim. Contra Bahia voltei a jogar 90 minutos depois de mais de um ano"

João já esteve em campo em algumas oportunidades na atual temporada, porém não foi capaz de ficar até o fim em campo. Isso se repetiu nos jogos contra Flamengo - quando marcou o primeiro gol em seu retorno se lesão - e Juventude, quando foi expulso na eliminação do time na Copa do Brasil. Porém, com as lesões no passado, João Paulo foi titular nas tres primeiras rodadas do Brasileirão e espera aproveitar a boa fase da equipe para voltar a mostrar seu futebol.

"Vou por etapas. Quero ficar 100% fisicamente outra vez e estou quase lá. Aí depois vou focar no lado técnico, um fator que influencia no jogo. Me cobro muito nessa questão. Hoje meu foco é estar 100% fisicamente. Com isso a técnica vai melhorar."

O meio-campista também comentou sobre o estilo de jogo do novo treinador. Além disso, falou sobre como o entendimento de Eduardo Barroca pode influenciar no clássico de sábado, contra o Fluminense.

"Falamos muito de posse de bola, mas o Barroca frisa muito que quer o controle do jogo. Com a bola, o adversário fica longe do nosso gol. O Fluminense tem uma característica forte nesse sentido. O mais importante é ter o controle e ter objetividade no campo de ataque. Além de objetividade para transformar isso em chances de gol."

Sobre o bom momento vivido pelo pelo Alvinegro no campeonato, João Paulo foi cauteloso ao analisar a situação do clube na tabela. O atleta ainda disse que a partida contra os rivais será muito importante para manter o Glorioso no caminho certo.

"Estamos otimistas. Mas com pés no chão, o campeonato é longo. Em duas rodadas subimos para sexto. Pode acontecer o contrário também, então vamos jogo a jogo. Passa muito pelo jogo de sábado para mantermos as coisas boas."

A equipe volta a campo neste sábado(11), contra o Fluminense, as 16h (Brasília) no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. O Botafogo hoje ocupa a sexta colocação na tabela e uma vitória no clássico é muito importante para dar sequência ao bom inicio de competição.