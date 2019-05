Após título estadual, Corinthians reencontra São Paulo pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o São Paulo no início da noite, deste domingo (26) no Majestoso válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida disputada na Arena Corinthians, marca o reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista, onde o Timão se sagrou campeão em cima do Tricolor.

Corinthians

O Timão vive um momento de transição, o Time vem de duas vitórias consecutivas, contra Athletico-PR e Deportivo Lara, pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, consequentemente. Os comandados de Fábio Carille buscam a terceira vitória consecutiva.

Para o clássico contra o São Paulo, o Corinthians tem a volta do zagueiro Manoel, o qual foi desfalque no meio de semana por um problema no tornozelo. Quem também está à disposição do técnico Fábio Carille é o recém contratado Everaldo, o qual estava no Fluminense e já foi regularizado podendo ser relacionado para o clássico.

O provável time que entrará em campo no clássico Majestoso conta com Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Jadson e Clayson; Vagner Love.

São Paulo

O Tricolor Paulista vive uma fase instável, os comandados do técnico Cuca tiveram dois embates contra o Bahia de forma consecutiva, um pelo Brasileirão, o qual empataram por 0 a 0. No meio de semana os dois tricolores voltaram a se enfrentar, desta vez pela Copa do Brasil, e o Bahia acabou como vencedor por 1 a 0.

O São Paulo não poderá contar com o jovem atacante Toró, o qual foi expulso na última rodada pelo Campeonato Brasileiro quando acertou o goleiro do Bahia. Porém Cuca conta com um reforço de peso, Alexandre Pato fará seu primeiro Majestoso pela camisa do São Paulo, pois em sua primeira passagem, o atacante não pôde participar por força de contrato.

O Provável São Paulo para partida será: Tiago Volpi, Hudson (Igor Vinicius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes (Igor Gomes); Antony, Everton e Alexandre Pato.