Peru e Brasil jogam pela primeira posição do Grupo A na Arena Corinthians

Ainda tentando convencer a torcida verde e amarela de um bom futebol na Copa América, o Brasil vai em busca da classificação às quartas de final diante do Peru, às 16h deste sábado (22), na Arena Corinthians, em São Paulo. No momento, os brasileiros ocupam a primeira posição do Grupo A com quatro pontos conquistados. Também com quatro, os peruanos vem logo atrás, em segundo, perdendo apenas no saldo de gols.

Mistério na escalação

No último treino antes do confronto com a Seleção Peruana, o técnico Tite preferiu não revelar o time que vai a campo, mesmo método usado nas partidas anteriores. No entanto, o treinador confirmou que Fernandinho é desfalque para o jogo, tendo em vista que o volante ainda permanece com dores no joelho direito.

''Fernandinho está fora. Não tem condição clínica. Ele está fora. Não está à disposição. Sobre mexidas no ataque, vou segurar. Temos bastante atletas com diferentes características. Eu tenho dito que uma característica pode emprestar para um jogo. Por outro lado, não posso prever o que pode acontecer. Não vou enrolar'', afirmou o treinador brasileiro.

Apesar de Tite não ter confirmado, a possibilidade de mexer no ataque é grande. Até então titulares, o trio de ataque formado por David Neres, Richarlison e Roberto Firmino ainda não correspondeu à altura e, com isso, Éverton Cebolinha e Gabriel Jesus, que estão em boa fase, podem pintar no time titular.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Éverton Cebolinha, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Cuidado, Brasil!

Adversário do Brasil nesta rodada, o Peru já frustrou o sonho da Seleção de erguer a taça da Copa América pela nona vez. No duelo de 12 de junho de 2016, pela Copa América Centenário, os peruanos venceram por 1 a 0, único gol marcado por Ruidíaz. Resultado esse que acabou eliminando a Seleção Brasileira. Na ocasião, os brasileiros eram comandados por Dunga.

Entre seus titulares, Tite ainda traz alguns remanescentes da eliminação vexatória. São eles: Alisson, Daniel Alves, Filipe Luís, Philippe Coutinho, Miranda, Casemiro, Willian, Ederson e Marquinhos.

Como chega o Peru

Vice-líder do Grupo A, atrás apenas do Brasil, a Seleção Peruana se fortaleceu nos últimos anos. Na Copa América de 2016, chegou nas quartas de final. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, conseguiu a classificação na repescagem e voltou a atuar no maior torneio do mundo após 36 anos.

Estrela do time e atuante no futebol brasileiro, o atacante Paolo Guerrero é a principal arma dos peruanos. Com a camisa da seleção, o jogador de 35 anos tem 12 gols em 32 jogos.

"Com o Brasil, queremos jogar de igual para igual. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas pensamos em ganhar o jogo. Era importante para nós fazer um grande jogo nesses três primeiros. A gente vem da Copa do Mundo, jogamos contra grandes seleções. O time está mais encaixado, com mais experiência", reforçou Guerrero.

Guerrero conhece o futebol brasileiro de longa data. Atualmente, defende o Internacional de Porto Alegre, mas já passou por Flamengo e Corinthians. No Corinthians trabalhou com Tite, que agora é técnico da Seleção Brasileira. Em um tom descontraído, o atacante mandou um recado para o treinador brasileiro

''Um recado para Tite, não põe um cara para me seguir o tempo todo, né? Professor, faça o seu jogo normal, não bota um cara aí para correr atrás'', brincou o artilheiro peruano.

Provável escalação do Peru: Gallese; Trauco, Luis Abram, Miguel Araujo e Advíncula; Yotún, Tapia, Cueva, Farfán e Andy Polo; Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca